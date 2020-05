Huijarin epäillään vuokranneen asuntoja luvatta – epäilty pyysi käteismaksuna 1000-2000€

Espanjalaisena asunnonomistajana esiintyvän miehen epäillään vuokranneen luvatta asuntoja eteenpäin Helsingissä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

‒ Helsingin poliisi on kirjannut rikosilmoitukset neljästä tapauksesta. Tapauksia tutkitaan petoksina. Poliisin tietoon tulleet tapaukset ovat tapahtuneet huhti-toukokuun aikana, rikoskomisario Hannu Kortelainen sanoo.

Vuokrattavat asunnot ovat olleet esimerkiksi huoneistohotelleista. Vuokrat on jätetty maksamatta ja asuntoja on vuokrattu eteenpäin ulkomaalaisille, jotka ovat etsineet vuokra-asuntoa Facebook-ryhmissä. Miehen epäillään kyselleen asuntoja vuokralle myös ainakin Turussa ja Tampereella.

Poliisin mukaan epäilty on pyytänyt käteismaksuna vuokraa 1000‒2000 euroa. Kun rahat on saatu, Facebook-tili on poistettu.

Miehellä epäillään olevan naispuolinen rikoskumppani.

Poliisi pyytää tietoja epäillystä osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi.