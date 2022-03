Huoltovarmuuskeskus vapauttaa varastoistaan markkinoille kylvösiemeniä kevätkylvöjen varmistamiseksi

Valtion varmuusvarastoista on päätetty vapauttaa markkinoille kylvösiemeniä riittävän tarjonnan turvaamiseksi alkavalla kasvukaudella, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Taustalla on viime vuoden poikkeuksellisista sääolosuhteista johtunut heikoksi jäänyt satotaso, joka on aiheuttanut pulan kevätviljan ja rypsin kylvösiemenistä.