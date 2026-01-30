Talous
30.1.2026 13:22 ・ Päivitetty: 30.1.2026 13:22
”Huomasitko muuten, että Suomi ei ole enää taantumassa?” – Tilastokeskus pääsi yllättämään
Tilastokeskus ennakoi, että Suomen talous kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla.
Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan Suomen kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi viime vuoden loka-joulukuussa 0,6 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.
Tehtyjen työtuntien määrän ennakoidaan kasvaneen 1,8 prosenttia vastaavasta vuoden takaisesta neljänneksestä. OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen pitää työtuntien kasvua yllätyksenä. Hän kirjoitti asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä.
Julkistusta kommentoi myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
- Huomasitko muuten, että Suomi ei ole enää taantumassa? Appelqvist kysyi X:ssä.
Tiedot perustuvat tuotannon suhdannekuvaajan ennakkotietoihin. Tarkentuneet tiedot julkaistaan helmikuun lopulla.
Kommentit
