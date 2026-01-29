Huonekaluvalmistaja hakee Askon ja Sotkan taustayhtiötä konkurssiin

Huonekaluketjujen Askon ja Sotkan taustayhtiötä Indoor Groupia haetaan konkurssiin, ilmenee oikeusministeriön maksukyvyttömyysrekisteristä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hakijana on kauhavalainen huonekaluvalmistaja Unico Finland, jonka huonekaluja myydään Askossa ja Sotkassa. Konkurssihakemus on tullut vireille Helsingin käräjäoikeudessa torstaina.

Konkurssihakemuksesta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Indoor Group sanoo tiedotteessa, että yhtiön operatiivinen toiminta jatkuu asiakkaille ja yhteistyökumppaneille normaalisti. Yhtiö kertoo, että sillä on käynnissä neuvottelut maksutilanteesta tavarantoimittajan kanssa, ja että se pyrkii aktiivisesti sopuratkaisuun tilanteen normalisoimiseksi.

INDOOR Groupilla on ollut viime vuosina muutosneuvotteluja, joissa on vähennetty työntekijöitä.

- Huonekalualan markkinatilanne on ollut viime vuosina tunnetusti erittäin haastava. Vastatakseen tähän markkinapaineeseen Indoor on tehnyt määrätietoisesti töitä kulurakenteensa keventämiseksi. Toimenpiteet ovat olleet tuloksellisia, ja vuoden 2025 aikana saavutettiin jo yli 10 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt, sanoo yhtiö torstain tiedotteessaan.

Indoor Groupin aiemmin omistanut KH Group myi enemmistön yhtiöstä viime vuoden lopulla Indoor Groupin toimitusjohtajan Kati Kivimäen määräysvallassa olevalle yhtiölle. Asiasta kertovassa tiedotteessa kerrotaan Indoor Groupin pitkään jatkuneista haasteista.

Vuonna 2024 Indoor Group teki vajaan kuuden miljoonan euron liiketappion noin 161 miljoonan euron liikevaihdolla.

KH Group kertoi viime vuoden heinä-syyskuun osavuosikatsauksessa, että Indoor Groupin rahoitusasemaan liittyi epävarmuutta.