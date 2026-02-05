Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.2.2026 05:12 ・ Päivitetty: 5.2.2026 05:12

Hurja mittaus Ylellä: SDP:n kannatus ylsi taas 25 prosenttiin

Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 25 prosentin kannatuksella, käy ilmi Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.

SDP:n kannatus nousi edellisestä mittauksesta 1,1 prosenttiyksikköä.

Toiseksi suosituimpana jatkaa pääministeripuolue kokoomus 18,8 prosentilla. Kokoomuksen kannatus laski 0,8 prosenttiyksikköä.

Kolmanneksi nousi keskusta 14,3 prosentilla. Mittauksen suurin pudotus oli perussuomalaisilla, jonka kannatus tipahti 1,8 prosenttiyksikköä 13,3 prosenttiin.

Vasemmistoliiton tasainen nousuvire Ylen mittauksissa jatkui edelleen. Puolueen kannatus oli 11,1 prosenttia, ja nousua viime vuoden maaliskuun mittauskuopasta on jo 2,6 prosenttiyksikköä.

Vihreiden suosio laski puoli prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. RKP:n kannatus oli 3,8 ja kristillisdemokraattien 3,4 prosenttia. Liike Nyt oli tasan prosentissa.

Taloustutkimus toteutti mittauksen tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa 12. tammikuuta ja 3. helmikuuta välisenä aikana. Haastateltavilta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Mittausta varten haastateltiin noin 2 400:aa ihmistä, joista puoluekantansa kertoi hieman yli 1 800. Mittauksen virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

