“Husin tilanne on viimeinen pisara” – SDP:n kansanedustajat vaativat hallitusta kantamaan vastuuta

SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Helena Marttila kertovat olevansa järkyttyneitä tiedosta, jonka mukaan Hus-yhtymän yt-neuvottelut voivat johtaa jopa 800 työntekijän irtisanomiseen.

Hoitajajärjestö Tehy arvioi eilen, että suurin osa irtisanotuista olisi hoitohenkilöstöä. Hus-alueen päättäjät Heinäluoma ja Marttila kritisoivat kovin sanoin maan hallitusta.

– Orpo-Purran hallitus on ajanut hyvinvointialueet syvään ahdinkoon ja on riski, että lakeja rikotaan ja kyky hoitaa perustehtäviä vaarantuu. Rajut leikkaukset pakottavat karsimaan palveluverkkoa ja palveluvalikoimaa. Husin tilanne on viimeinen pisara, jonka pitäisi herättää hallitus, helsinkiläinen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Heinäluoma vaatii tiedotteessa.

Oikeistohallitus ei ole Marttilan mukaan millään tavalla helpottanut hyvinvointialueiden tai erikoissairaanhoidon tilannetta, vaan päinvastoin tehnyt jatkuvalla syötöllä uusia leikkauksia, jotka kohdistuvat suoraan sairaaloihin, sote-palveluihin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin.

– Samaan aikaan rahaa riittää puoli miljardia terveysjäteille ja yksityisiä terveyspalveluja käyttäville hyväosaisille, kansanedustaja, Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu Marttila toteaa tiedotteessa.

HEINÄLUOMA ottaa esimerkiksi asiakasmaksujen korotukset ja hoitotakuuseen kohdistuvan miljoonaleikkauksen, jotka pakottavat hyvinvointialueet ja sen myötä Husin entistä rajumpiin säästötoimiin.

– Hallitus voisi halutessaan perua yksityiselle terveysbusinekselle suuntaamansa puolen miljardin euron tuen ja esimerkiksi laatia pelisäännöt vuokralääkärien kustannusten hillitsemiseksi tai antaa hyvinvointialueille ja Husille lisäaikaa talouden tasapainottamiseen. Hallitus voisi myöntää edes Husin valtakunnallisiin vastuisiin lisärahoitusta.

HENKILÖSTÖ ajetaan täysin kohtuuttomaan tilanteeseen, Marttila arvioi. Hän pitää Lohjan synnytysosaston henkilöstön kohtelua räikeimpänä esimerkkinä.

– On järkyttävää, että henkilöstölle laaditaan jo työvuoroja joulukuulle, vaikka työntekijä ei tiedä, millä paikkakunnalla on jatkossa töissä. Tällainen henkilöstön kohtelu on käsittämätöntä alalla, joka kärsii massiivisesta työvoimapulasta ja pitäisi kaikin keinoin houkutella työntekijöitä ja pitää heistä kiinni.

“Pääministeri välttelee vastuuta.”

Kansanedustajien mukaan sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on nyt joka paikan tullen sysännyt vastuuta paikallistason päättäjien niskaan, vaikka pelin säännöt sanelee maan hallitus.

– Pääministeri välttelee vastuuta. Hyvinvointialueen ja Husin rahoitus tulevat sataprosenttisesti valtiolta ja näistä rahoista päättää Orpo-Purran hallitus RKP:n siunauksella. Nyt on viimeinen hetki herätä ja kantaa se vastuu, joka hallitusvastuuseen kuuluu.