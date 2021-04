Hussein al-Taee: Pakkopalautimme jälleen afgaanin – ”Ei tämä hallitus ole edellistä parempi näissä kysymyksissä”

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on kirjoittanut pitkän Twitter-ketjun koskien Suomen suorittamia ns. pakkopalautuksia. Edustajan mielestä hallitus ei ole onnistunut korjaamaan tilannetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Me pakkopalautimme jälleen afgaanin. Kuusi vuotta Suomessa. Puhuu kieltä, sai tutkinnon ja perusti elämänsä tänne. Nyt on Kabulissa. Kaupunki joka on rankattu yhä uudelleen maailman vaarallisemmaksi. Ei tämä hallitus ole edellistä parempi näissä kysymyksissä.”

al-Taeen mukaan perheitä on pilkottu lapsen edun vastaisesti.

Lapsiasiavaltuutettu on ottanut kantaa ja monissa tapauksissa oikeusasiamies on joutunut palauttamaan asioita käsittelyyn.Viimeisin kiusanaihe oli sulkea vastaanottokeskus ja pakkosiirtää ihmiset toisaalle.

”Vastaanottokeskuksen sulku teki mahdottomaksi opiskelupaikan saaneiden ja työllistyneiden jatkaa urallaan. Siirrot muualle ovat esteenä näiden saada oleskelulupia, kun opiskelu- tai työsuhde katkeaa.Ilman henkilötunnusta ei saa asuntoa vapailta markkinoilta.”

al-Taeen mukaan ilman muukalaispassia työlupa on monelle mahdoton.

”Monen afgaanin on pitänyt hypätä palautuslennolle, järjestökenttä on ottanut koppia hänestä Kabulissa, siellä viety ministeriöön, saanut sieltä asiakirjan, ja hänet on lennätetty Suomeen liimaamaan työlupansa uuteen asiakirjaan. Työ, jonka on saanut opiskelemalla tutkinnon täällä. Tähän muukalaispassiasiaan on saatava pikainen, ja kauan sitten luvattu muutos. Jos ihminen on elänyt lähes koko aikuiselämänsä Suomessa, puhuu maailman vaikeinta kieltä, suomea ja on esimerkiksi hoitoalalle kouluttautunut, hänelle on myönnettävä muukalaispassi.”

Edustaj perustelee myös, miksi hän hallituspuolueen edustajana kritisoi hallitusta.

”Asia on yksinkertainen. Yhdenkin ihmisen henki, niin kuin korona on osoittanut on meille suomalaisille kansanedustajille tärkeä. Kohdallani voin sanoa, kaikki ihmishenget. Kaikkeni teen sisäisesti.”