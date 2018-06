Huumaantunut Lahti

Lahden huumeongelma on saanut viime aikoina merkittävää huomiota valtakunnan mediassa. Tosiasia

on se, että huumeongelma ei koske vain Lahtea eikä Hämettä vaan ihan koko Suomea.

Huumeongelman parissa tekee joka päivä työtä tuhannet ihmiset ja eri ammattiryhmät Lahden

seudulla, kuten poliisi, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, lasten ja nuorten kasvun vastuualue,

urheiluseurat ja lukuisat vapaaehtoiset. Kenelläkään ei valitettavasti vielä ole ollut käytössä sellaista

taikasauvaa, jolla ongelma ratkeaisi ”simsalabim” vaan työ on pitkäjänteistä ja aikaa vievää,

ennaltaehkäisevää työtä.

Tiedän kokemuksesta, että ennaltaehkäisevää työtä Lahden kaupungissa tekevät neuvola,

varhaiskasvatus ja peruskoulu joka ikinen päivä. Lapsiperheille kehitetään varhaisen ja matalan

kynnyksen tuen muotoja, kouluissa panostetaan lapsen ja nuoren tunne-, vuorovaikutus-, ja

empatiataitojen harjoittamiseen sekä hyvän itsetunnon kasvuun. On tärkeää, että nuori uskoo

valoisaan tulevaisuuteen ja siihen, että elämällä on merkitys ja työnteko koetaan kannattavaksi.

Panostaminen kulttuuriin, liikuntaan ja koulutukseen on ennaltaehkäisevää

työtä, joka vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa, mutta ennaltaehkäisy on ainoa tapa tämä huumesota voittaa.

Koulutus, kulttuuri ja liikunta lisäävät ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja tuovat iloa elämään. Lahdessa

rakennetaan ja peruskorjataan tällä hetkellä useita kouluja terveiksi ja moderneiksi

oppimisympäristöiksi, monitoimitaloiksi. Lahden kaupungin valtuusto on tällä valtuustokaudella tehnyt

päätöksiä ja ilmaissut tahtoa lisätä panostusta liikuntaan ja kulttuuriin. Kaupungissa tehdään

toimenpiteitä, jotta lapset ja nuoret voisivat tulevaisuudessa harrastaa maksutta, ja pääsevät

mieluiseensa jatko-opiskelupaikkaan saaden varhaiskasvatuksesta alkaen ne tiedot ja taidot, joita

Kun piikki on lihassa, ollaan myöhässä. Korjaavilla toimenpiteillä on vaikeampi onnistua.

Tutkija ja sosiaalityöntekijä Miina Kaartinen (ESS 25.5.2018) toi mielestäni älykkään idean vahvistaa

Lahden brändiä olla ympäristökaupunki, joka huomioi sosiaalisesti kestävän kehityksen.

Peräänkuulutan Kaartisen nostamaa yhteisöllisyyttä ja sitä, että jokainen voi antaa panoksensa

huumeidenvastaiseen työhön. Kahden nuoren ja yhden kovaa vauhtia teini-ikäiseksi kasvavan lapsen

vanhempana olisin valmis talkoisiin.

Toiveenani on, että tulevaisuudessa kirjoitukseni otsikko ”Huumaantunut Lahti” viittaa huumeiden

käytön sijasta ”kaupunkiin, jossa ollaan huumaannuttu yhteisöllisestä tekemisestä, hyvinvoinnista ja

tyytyväisyydestä elämään eikä kukaan ole yksin”.

Marju Markkanen, Lahden kaupunginvaltuutettu, peruskoulun rehtori