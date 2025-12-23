Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

23.12.2025 09:59 ・ Päivitetty: 23.12.2025 10:00

Hybridi- ja täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi EU-alueella ja Suomessa

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Suomessa kuluvana vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman yli kolmasosa oli täyssähköisiä ja noin viidennes lataushybridejä.

Hybridiautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä EU-alueella kattoi tammi-marraskuussa noin kolmasosan kaikista ensirekisteröinneistä. Asiasta kertoo autoalan etujärjestö Autotuojat ja -teollisuus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Bensiiniautojen ensirekisteröinnit Euroopassa laskivat marraskuun loppuun mennessä lähes viidenneksen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneissä kasvoi EU-alueella noin 17 prosenttiin, lataushybridien noin 9 prosenttiin.

Suomessa kuluvan vuoden tammi-marraskuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman yli kolmasosa oli täyssähköisiä ja noin viidennes lataushybridejä. Bensiini- ja dieselhybridien osuus oli yli neljänneksen ensirekisteröinneistä.

Bensiini- ja dieselautojen osuus Suomessa ensirekisteröidyistä autoista oli alle viidenneksen kaikista ensirekisteröinneistä.

SUURINTA bensiiniautojen ensirekisteröintien lasku oli Ranskassa, jossa niiden ensirekisteröinnit silti putosivat lähes kolmasosan. Saksassa lasku oli noin 22 prosenttia, Italiassa noin 17 prosenttia ja Espanjassa noin 15 prosenttia.

Tammi-marraskuun aikana EU-alueella rekisteröitiin yli miljoona uutta täyssähköautoa.

Yli puolet niiden ensirekisteröinneistä tehtiin neljässä maassa. Saksassa sähköautojen ensirekisteröinnit kasvoivat yli 40 prosenttia, Belgiassa noin 10 prosenttia sekä Alankomaissa ja Ranskassa noin 9 prosenttia.

