”Hylkääminen” – Hillary Clinton on kommentoinut Trumpin tappiota ja Bidenin nousua presidentiksi

Entinen ulkoministeri ja Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Clinton toteaa äänestäjien puhuneet ja valinneen Bidenin ja varapresidentiksi Kamala Harrisin.

– Se on historiaa tekevä lippu, Trumpin hylkääminen ja uusi sivu Amerikalle, Clinton kirjoittaa.

Hillary Clinton kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat tapahtuneen.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020