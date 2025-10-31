Hypo: Näissä kunnissa asuntomarkkinat ovat parasta A-luokkaa

Asuntorahoittaja Hypo katsoo Asuntoluottoluokituksessaan, että 13 Suomen kuntaa yltää asuntomarkkinoiden näkymien osalta A-luokkaan. Vahvimmin suoriutuvat Helsinki ja Pirkkala, joille Hypo antaa arvosanan A+. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääkaupunkia tukee vahva kasvunäkymä ja Pirkkalaa Tampereen ratikan laajeneminen, Hypo toteaa. Helsingin arvosana tosin laski pykälän verran viime vuodesta, jolloin se oli AA-.

Muut A-arvosanan saaneet kunnat ovat Espoo, Lempäälä, Kempele, Tampere, Kangasala, Kauniainen, Kirkkonummi, Naantali, Oulu, Turku ja Ylöjärvi.

Parhaaseen A-ryhmään pääseviä kuntia yhdistää voimakas väestönkasvu ja niillä on tyypillisesti tukenaan vahva keskuskaupunki ja vireä kehyskunta -asetelma. Niillä on myös keskimääräistä korkeampi osuus korkeakoulutettuja asukkaita sekä nuoria ja naisia. Viime vuonna A-luokan kuntia oli 15.

Suomen kunnista valtaosa sijoittuu Hypon luokittelussa BB-luokkaan tai sen alapuolelle. Heikoimpaan C-luokkaan päätyy 63 kuntaa. Asuntoluottoluokituksessaan Hypo arvioi Manner-Suomen asuntomarkkina-alueita niiden riskitasojen perusteella.

HYPO ENNUSTAA pitkään alamaissa rämpineille asuntojen hinnoille piristystä ensi vuonna. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen toteaa katsauksessa, että Hypo arvioi asuntomarkkinoiden syklin pohjan olevan jo käsillä.

- Lähivuosina asuntojen hinnoissa nähdään korjausliikettä ylöspäin koko maan tasolla, Keskinen kirjoittaa.

Nousukäännettä odotetaan Hypon mukaan etenkin kasvukeskuksissa, mutta hetkellisesti myös koko maassa. Hypo ennakoi asuntohintoihin ensi vuodelle 2,0 prosentin nousua koko maassa ja 3,0 prosentin nousua pääkaupunkiseudulla.