30.1.2026 05:02 ・ Päivitetty: 30.1.2026 05:41

Hypo: Pieni talouskasvu viriää, työttömyys ja Trumpin touhut riesana

Asuntorahoittaja Hypo arvioi Suomen talouden kääntyvän tänä vuonna kasvuun, mutta kriisit syövät riskienottohaluja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hypo ennustaa tälle vuodelle prosentin ja ensi vuodelle puolentoista prosentin talouskasvua. Heikkoon työttömyystilanteeseen arvioidaan tulevan vain hienoista parannusta.

Hypo ennustaa työttömyysasteen olevan koko vuonna 9,5 prosenttia. Viime vuonna työttömyysaste oli 9,7 prosenttia. Ensi vuonna Hypo odottaa työttömyysasteen laskevan 8,5 prosenttiin.

- Työikäisen väestön kasvu luo edellytyksiä kasvukäänteelle, vaikka se näkyykin tilastoissa aluksi työttömyytenä, kun yhä useampi myös hakee töitä, Hypon tiedotteessa kerrotaan.

Myös yksityiseen kulutukseen odotetaan tänä vuonna pientä parannusta vaisun viime vuoden jälkeen.

TÄNÄ VUONNA Ukrainan ja Lähi-idän kriisien lisäksi myös arktisen alueen jännitteet rapauttavat luottamusta ja vähentävät kuluttajien ja yritysten haluja riskinottoon, Hypo arvioi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Myöhemmin Trump on kuitenkin perääntynyt uhkauksista voimankäytöstä, ja pyrkinyt selvittämään Yhdysvaltain läsnäolon lisäämistä alueella neuvotteluteitse.

Epävarmuuksista huolimatta Hypo uskoo, että kotimainen kasvu alkaa tänä vuonna hivuttautua kasvuun viennin vedon ja investointien piristymisen kautta.

ULKOMAANKAUPPAMME kannalta EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden ylläpitäminen ja toimivat kauppasuhteet ovat Hypon mukaan kultaakin kalliimmat.

Suomen ulkomaankaupan painopiste on jo vuosia siirtynyt idästä kohti länttä.

Hypo arvioi Yhdysvaltain marraskuun välivaalien vaikuttavan aluksi positiivisesti kauppasuhteisiin.

- Yhdysvaltojen välivaalien lähestyessä rahahanoilla on tapana löystyä, mikä voi tukea lyhyellä aikavälillä kasvua, mutta kasvattaa samalla budjettialijäämää ja rasittaa Yhdysvaltain julkista taloutta, tiedotteessa sanotaan.

Euroopan keskuspankin Hypo odottaa pitävän ohjauskorkonsa tänä vuonna ennallaan.

