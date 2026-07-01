Hypo: Talouskasvu kiihtyy, työssäolijoiden ostovoima nousee

Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7 prosenttia, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Työttömyys säilyy silti pelottavan korkeana, eikä töihinpääsy ole etenkään nuorisolle helppoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elpymistä hidastavat mahdolliset kauppasodat, Persianlahden kriisin tuoma jännitys energiamarkkinoilla sekä ja korkoepävarmuus.

Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan vasta viiveellä.

Palkat nousevat yhä hintoja nopeammin, mutta energiahintojen ja korkojen uusi nousu syö osan tästä parannuksesta. Sijoitusvarallisuus on kasvanut nopeasti, mutta asunto pysyy suomalaisten tärkeimpänä varallisuuseränä.

Julkinen talous kaipaa Hypon mukaan talouskasvua enemmän kuin sopeutusta. Pitkällä aikavälillä velkasuhteen suunta ratkaistaan menosäästöjen, rakenteellisten uudistusten sekä talouskasvun yhteisvaikutuksella.

TYÖPAIKKANSA säilyttäneillä ihmisillä ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat yleisesti pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyys liikkuu 1990-luvun laman lukemissa. Tulevaisuuden kasvu nojaa Hypon mukaan silti yhä enemmän työvoiman saatavuuteen, tuottavuuskehitykseen sekä maahanmuuton jatkumiseen.

ENERGIASHOKKI ei osu Suomeen yhtä kovaa kuin moniin muihin maihin. Öljyn hinta on palautunut kriisiä edeltäneelle tasolle, ja Suomen vähäinen öljy- ja kaasuriippuvuus, lähes fossiiliton sähköjärjestelmä sekä uusiutuvien energioiden 44 prosentin osuus energian kokonaiskulutuksesta suojaavat osaltaan taloutta.

Kauppasota ei korjannut Yhdysvaltojen kauppavajetta. Euroopalle tullit näkyvät kustannuksina, yleisenä epävarmuutena sekä heikompina tilaus- ja investointinäkyminä.

Persianlahden tilanteen rauhoittuminen painaa korko-odotuksia, mutta sotatoimien uudellleen eskalaation ja inflaation kasvamisen riski pitää Euroopan keskuspankin vielä tässä tilanteessa varuillaan.