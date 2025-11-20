Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

20.11.2025 18:29 ・ Päivitetty: 20.11.2025 18:29

Hyvinvointialueen yt-tulos: satoja työtehtäviä katoaa Keski-Suomesta

iStock

Keski-Suomen hyvinvointialue saattaa vähentää yhteensä jopa vajaat 500 työtehtävää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät torstaina. Neuvotteluiden piirissä oli koko henkilöstö eli noin 12  500 työntekijää.

Hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan, että tehtäviä vähennetään enintään runsaat 490. Kaikki eivät ole irtisanomisia: prosessissa on tarkoitus hyödyntää myös eläköitymisiä ja muita poistumia.

KESKI-SUOMEN hyvinvointialueen taloustilanne on erittäin huono. Alue tiedotti lokakuussa, että sen talous on painumassa ennakoitua enemmän miinukselle.

Alijäämää on kertymässä tälle vuodelle ennusteen mukaan vajaat 81 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on joutunut myös arviointimenettelyyn.

Hyvinvointialueen johdossa on myös tapahtunut viime aikoina vaihdoksia. Alueen päättäjät myönsivät marraskuun alussa eron hyvinvointialueen johtajalle ja aluehallituksen puheenjohtajalle.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

3.11.2025 09:15

Keski-Suomen aluehallitus suostui Maria Kaisa Aulan eronpyyntöön

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
20.11.2025
SDP:n Mäkynen rahakohusta: ”Kiistän”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
20.11.2025
SAK:n Eloranta tylyttää hallitusta: ”Kaverikapitalismi ajoi järkevän, perustellun talouspolitiikan ohi”
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
20.11.2025
Arvio: Uutuuskirja haastaa käsityksen, jonka mukaan suomalaiset ajoivat saksalaiset pois maasta sotilasvoimalla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.11.2025
Arvio: Nunnia vai konnia? Menestysromaaniin pohjautuva elokuva on pysäyttävä kokemus
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU