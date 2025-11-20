Talous
Hyvinvointialueen yt-tulos: satoja työtehtäviä katoaa Keski-Suomesta
Keski-Suomen hyvinvointialue saattaa vähentää yhteensä jopa vajaat 500 työtehtävää.
Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät torstaina. Neuvotteluiden piirissä oli koko henkilöstö eli noin 12 500 työntekijää.
Hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan, että tehtäviä vähennetään enintään runsaat 490. Kaikki eivät ole irtisanomisia: prosessissa on tarkoitus hyödyntää myös eläköitymisiä ja muita poistumia.
KESKI-SUOMEN hyvinvointialueen taloustilanne on erittäin huono. Alue tiedotti lokakuussa, että sen talous on painumassa ennakoitua enemmän miinukselle.
Alijäämää on kertymässä tälle vuodelle ennusteen mukaan vajaat 81 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on joutunut myös arviointimenettelyyn.
Hyvinvointialueen johdossa on myös tapahtunut viime aikoina vaihdoksia. Alueen päättäjät myönsivät marraskuun alussa eron hyvinvointialueen johtajalle ja aluehallituksen puheenjohtajalle.
