Hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä nykyisen palveluverkon ylläpitämiseen

Vuosi 2023 jää historiaan suurimmasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Aikaisemmin palvelujen tuottaminen perustui kuntapohjaisuuteen ja kuntayhtymiin. Uudistusta tehtiin noin 20 vuotta ja Marinin hallitus sai eduskunnassa läpi voimassa olevan uudistuksen.

Uudistuksen jalkauttaminen käytäntöön on työllistänyt hallintoja. On rakennettu koko organisaatio uusiksi, hyväksytty hallinto- ja johtosäännöt ja valittu johtavat virkamiehet sekä väliportaan esimiehet. Välittömästi on hyvinvointialueilla käynnistetty myös toiminnan ja organisaation uudistaminen. Taustalla on talouden kriisiytyminen.

Hyvinvointialueiden taloustilanne on alijäämäinen eri puolilla Suomea. Samanaikaisesti Suomen valtiontalous on ajautunut taantumaan. Hallitusneuvotteluissa hallituspuolueet sopivat, että tämän vaalikauden aikana lisätään hyvinvointialueiden rahoitusta kolmella miljardilla eurolla, joka kattaa palkankorotukset, inflaation ja tarveperustan. Rahoitus perustuu edellisen hallituksen säätämään rahoituslakiin.

On kuitenkin selvää, että rahoitus ei riitä nykyisen tapaisen palveluverkon ylläpitämiseen. Tämän vuoksi on sosiaali- ja terveysministeriö käynnistänyt selvityksen sairaalaverkon tulevaisuudesta. Pelkkä selvityksen julkistaminen aiheutti valtavan vastareaktion.

Miten Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelut ovat kehittyneet? Voi todeta, että ensimmäisenä vuotena palvelut on toteutettu kuin aikaisemmin. Henkilökohtaisesti olen yllättäen joutunut käyttämään palveluja, kun vasemman jalan polvi kipeytyi. Olen nyt kipuillut asian kanssa kaksi kuukautta ja kokemukseni kiirevastaanoton palvelusta on positiivinen. Neljä kertaa nestettä on poistettu polvesta eri lääkärin toimesta asiantuntevasti. Ainut ongelma on, että joka kerta on ollut eri lääkäri. Toivoisin että minä voisin varata ajan samalle lääkärille, joka tuntee ongelmani.

On selvää, että peruspalveluiden tuottamisessa on löydettävä uusia tapoja, nykyjärjestelmään eivät vaan rahat eivätkä asiantuntijat riitä.

Kirjoittaja on SDP:n entinen kansanedustaja ja kunnallisneuvos Seinäjoelta.