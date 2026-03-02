Ulkomaat
2.3.2026 13:14 ・ Päivitetty: 2.3.2026 13:14
IAEA: Ydinlaitosten vahingoittumisesta Iranissa ei ole merkkejä
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan maanantaina mikään ei viitannut siihen, että Iranin ydinlaitoksiin olisi osunut iskuja tai että ne olisivat vahingoittuneet.
IAEA:n johtajan Rafael Grossin mukaan järjestö ei ollut maanantaihin mennessä onnistunut saamaan yhteyttä Iranin ydinohjelmasta vastaaviin viranomaisiin.
- Iranilla ja monilla muilla alueen mailla, joihin on kohdistunut sotilaallisia hyökkäyksiä, on toimivia ydinvoimaloita ja tutkimusreaktoreita sekä niihin kytköksissä olevia polttoainevarastoja, Grossi sanoi riskeistä ydinturvallisuudelle.
Grossin mukaan tilanne Lähi-idässä on erittäin huolestuttava.
- Emme voi sulkea pois mahdollista säteilyvuotoa, jolla olisi vakavat seuraukset, hän varoitti.
IAEA piti maanantaina erityiskokouksen Venäjän ja Iranin pyynnöstä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.