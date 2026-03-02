Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 13:14 ・ Päivitetty: 2.3.2026 13:14

IAEA: Ydinlaitosten vahingoittumisesta Iranissa ei ole merkkejä

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan maanantaina mikään ei viitannut siihen, että Iranin ydinlaitoksiin olisi osunut iskuja tai että ne olisivat vahingoittuneet.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

IAEA:n johtajan Rafael Grossin mukaan järjestö ei ollut maanantaihin mennessä onnistunut saamaan yhteyttä Iranin ydinohjelmasta vastaaviin viranomaisiin.

- Iranilla ja monilla muilla alueen mailla, joihin on kohdistunut sotilaallisia hyökkäyksiä, on toimivia ydinvoimaloita ja tutkimusreaktoreita sekä niihin kytköksissä olevia polttoainevarastoja, Grossi sanoi riskeistä ydinturvallisuudelle.

Grossin mukaan tilanne Lähi-idässä on erittäin huolestuttava.

- Emme voi sulkea pois mahdollista säteilyvuotoa, jolla olisi vakavat seuraukset, hän varoitti.

IAEA piti maanantaina erityiskokouksen Venäjän ja Iranin pyynnöstä.

