ICC avaa tutkinnan Ukrainan tapahtumista – EU lisäsi 26 venäläistä pakotelistalleen

Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC kertoo avaavansa tutkinnan Ukrainan tilanteesta, sanoo tuomioistuimen syyttäjä Karim Khan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Khanin mukaan on hänellä on tarpeeksi perusteita uskoa, että Ukrainassa on tapahtunut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan vuodesta 2014 alkaen.

Venäjä liitti itseensä Krimin niemimaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti vuonna 2014. Lisäksi maan tukemat kapinalliset alkoivat käydä sotaa maan itäosassa.

Viime viikolla Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan.

Ranska: Luvassa lisää pakotteita

EU on kertonut lisänneensä 26 uutta venäläistä pakotelistalleen. Joukossa on monia venäläisiä oligarkkeja.

EU jäädyttää varoja ja asettaa viisumikiellon muun muassa öljyjätti Rosneftin johtajalle Igor Setshinille, liikemies Pjotr Avenille ja Mihail Fridmanille.

Pakotteiden piirissä on myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov.

Ranskan mukaan EU ja sen liittolaiset valmistelevat vielä lisää uusia pakotteita, kertoi nimettömänä pysytellyt maan presidentti Emmanuel Macronin avustaja maanantaina.

- Luvassa on lisää pakotteita. Ne ovat ensisjaisia, hän sanoi.

- Pakotteet aiheuttavat kipua, ja enemmän kuin mitä presidentti osasi odottaa.

EU ja muut länsimaat ovat asettaneet Venäjälle suuren joukon pakotteita, mikä on ajanut maan talouden vaikeuksiin. Pakotteet muun muassa estävät maan suurimpien pankkien varainhankinnan länsimaista.

Suomen Pankin mukaan venäläiset jonottivat maanantaiaamuna pankkiautomaateilla nostaakseen talletuksensa pois pankeista.