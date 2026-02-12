Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.2.2026 15:36 ・ Päivitetty: 12.2.2026 15:36

ICE-joukot vetäytyvät Minnesotasta – Maahanmuuton valvontaoperaatio voi siirtyä toiseen kohteeseen

CHARLY TRIBALLEAU /AFP / LEHTIKUVA
Maahanmuuttovirasto ICE:n agenttien mielivalta on nostattanut Minnesotassa ja muualla Yhdysvalloissa laajoja mielenosoituksia.

Yhdysvallat lopettaa maahanmuuton valvontaoperaationsa Minnesotan osavaltiossa, kertoo rajaturvallisuusjohtaja Tom Homan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hänen mukaansa operaation alasajo on jo käynnissä ja jatkuu ensi viikon ajan. Hänen mukaansa presidentti Donald Trump on hyväksynyt operaation päättämisen.

Maahanmuuttovirasto ICE:n agenttien mielivalta on nostattanut Minnesotassa ja muuallakin maassa laajoja mielenosoituksia. ICE:n agentit ovat muun muassa ampuneet kaksi Yhdysvaltain kansalaista kuoliaaksi Minneapolisin kaduilla ja tehneet osavaltiossa viime viikkoina aggressiivisia ratsioita ja pidätyksiä.

Trump sanoi runsas viikko sitten, että hieman pehmeämpi lähestymistapa saattaa olla tarpeen maahanmuuttoasioissa. Myös Homan kertoi jo aiemmin, että liittovaltion hallinto vähentää maahanmuuttoviranomaisten määrää Minneapolisin kaupungissa.

Homanin mukaan on mahdollista, että ICE:n agentit lähetetään seuraavaksi toiseen kohteeseen, mutta hän ei kertonut asiasta enempää.

 

