Iceye tekee suuren satelliittikaupan Ruotsiin

Espoolainen avaruusteknologiayhtiö Iceye kertoo tehneensä Ruotsin asevoimien kanssa sopimuksen merkittävästä tiedustelu- ja valvontasatelliittien kaupasta. Demokraatti Demokraatti

Yhtiö toimittaa Ruotsille ohjelmistoja ja tutkasatelliittiteknologiaa, jolla asevoimat pystyy valvomaan ympäristöään kaikissa sääolosuhteissa sekä tiedustelemaan vastustajien toimia.

Yhtiön mukaan järjestelmän kuvaus- ja havaintokyky etenkin sumun, kylmyyden ja lumisateen läpi on pohjoismaisille asiakkaille tärkeä ominaisuus.

OSAPUOLET eivät kerro tilauksen lopullista kauppahintaa. Iceyekin puhuu tiedotteessaan vain monivuotisesta ja monen miljoonan arvoisesta hankkeesta.

Ensimmäiset kymmenkunta SAR-satelliittia toimitetaan Ruotsin asevoimien mukaan sille tämän vuoden aikana.

Myös Suomi on ostanut viime syksynä Iceyeltä samankaltaisen, mutta pienemmän satelliittijärjestelmän 158 miljoonalla eurolla. Suomi aikoo tehdä avaruushankkeissaan yhteistyötä ainakin Ruotsin, Hollannin ja Puolan kanssa.

Toinen Suomen kolmesta satelliitista laukaistiin puolustusvoimien tiedotteen mukaan avaruuteen 11. tammikuuta tänä vuonna.