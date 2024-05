ICJ määräsi Israelin pysäyttämään hyökkäyksensä

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) on määrännyt Israelin pysäyttämään välittömästi hyökkäyksensä Rafahissa Gazan kaistan eteläosassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niin ikään oikeus määräsi, että Rafahin rajanylityspaikka on pidettävä auki niin, että humanitaarista apua voidaan kuljettaa sen kautta esteettä.

Oikeuden mukaan Israelilla on kuukausi aikaa ilmoittaa tuomioistuimelle, miten se on noudattanut määräyksiä.

Tuomioistuimen mukaan Rafahin tilanne on heikentynyt entisestään, eikä siviilien evakuointi ole riittävä toimi suojaamaan heitä. Oikeuden mukaan Israel ei myöskään ole toimittanut riittäviä todisteita siitä, että alueelta evakuoitavien perustarpeista pystyttäisiin huolehtimaan.

SAMALLA ICJ vaati myös, että kaikki palestiinalaisten äärijärjestöjen sieppaamat panttivangit vapautetaan välittömästi ja ehdoitta.

Tuomioistuin käsittelee asiaa Etelä-Afrikan pyynnöstä. Päätöksen jälkeen Etelä-Afrikan ulkoministeri Naledi Pandor sanoi olevansa siihen hyvin tyytyväinen ja totesi päätöksen vaativan selvin sanoin lopettamaan hyökkäyksen.

ICJ määräsi jo tammikuussa välipäätöksessään, että Israelin on tehtävä kaikkensa kansanmurhan estämiseksi ja humanitaarisen avun toimittamiseksi Gazaan. Varsinaisen päätöksen, jossa oikeus ottaa kantaa siihen syyllistyykö Israel Gazassa kansanmurhaan, tekeminen voi kestää vuosia.

ICJ:n määräykset ovat sitovia, mutta oikeusistuimella ei ole keinoja pakottaa valtioita noudattamaan päätöksiään.

Kahdeksatta kuukautta jatkuvaan Gazan sotaan on kuukausikaupalla yritetty turhaan neuvotella tulitaukoa. Edelliset Yhdysvaltain, Egyptin ja Qatarin välittämät neuvottelut Kairossa ja Dohassa päättyivät tuloksettomina aikaisemmin tässä kuussa.

ISRAEL ilmoitti torstaina, että se on valmis elvyttämään neuvottelut aselevosta ja panttivankien vapauttamisesta. Länsilähteiden mukaan Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtajan Bill Burnsin on määrä tavata Israelin edustajia Pariisissa, jotta neuvottelut saataisiin käyntiin.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas ja muut äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin ja tappaneet Israelin viranomaisten mukaan 1 170 ihmistä. Lisäksi järjestöt ottivat runsaat 250 panttivankia, joista vajaat sata on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.

Israelin sotatoimissa Gazassa on Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan kuollut ainakin 35 800 ihmistä.