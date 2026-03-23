IEA: Iranin sota voi aiheuttaa järkyttävän energiakriisin

Lähi-idässä alkanut Iranin sota saattaa johtaa vakavimpaan energiakriisiin, jonka maailma on kohdannut vuosikymmeniin. Näin varoittaa Kansainvälisen energiajärjestön IEA johtaja Fatih Birol. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Birol kuvailee tilannetta erittäin vakavaksi. Hänen mukaansa energiakriisi on merkittävä uhka maailmantaloudelle.

- Yksikään maa ei voi välttyä tämän kriisin vaikutuksilta, jos tilanne kehittyy edelleen samaan suuntaan. Siksi tarvitaan maailmanlaajuisia toimia, hän sanoo.

Birolin mukaan maailmantalous kohtaa nyt samanaikaisesti kahden öljyshokin ja yhden kaasushokin yhteisvaikutuksen.

Birol vertaa nykyistä energiakriisiä 1970-luvulla nähtyihin kriiseihin sekä Venäjän vuonna 2022 Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutuksiin. Lähi-idän sota on singonnut öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun.

ÖLJYN HINNAT olivat nousussa myös varhain maanantaiaamuna.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun öljyn barrelihinta oli maanantain vastaisena yönä vajaassa 100 dollarissa barrelilta.

Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli pörssien avautuessa lähes kahden prosentin nousussa. Suomen aikaa puolenyön jälkeen Brent käväisi runsaassa 113 dollarissa barrelilta, mutta vetäytyi sen jälkeen 112 dollarin tuntumaan.

Barreli eli tynnyri on noin 159 litraa.