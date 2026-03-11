Talous
11.3.2026 14:54 ・ Päivitetty: 11.3.2026 14:54
IEA:n jäsenmaat päättivät: Markkinoille vapautetaan 400 miljoonaa barrelia öljyvarannoista
Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n jäsenmaat ovat päättäneet yksimielisesti vapauttaa markkinoille 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita jäsenmaiden strategisista varannoista, kertoi IEA:n pääjohtaja Fatih Birol tiedotustilaisuudessa.
Kyse on järjestön historian suurimmasta strategisten öljyvarantojen käyttöönotosta. Päätöksellä paikataan Lähi-idän sodasta seurannutta Hormuzinsalmen sulkeutumista kuljetuksilta, mistä on seurannut polttoaineiden hintojen holtitonta nousua.
Suomi kuuluu IEA:n jäsenmaihin.
