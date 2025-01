”Ihmisläheinen ruisleipäpolitiikka on vaihtoehto” – tällaisilla teemoilla keskusta lähtee vaaleihin

Oppositiopuolue keskusta esittää yhtenäistä vuosittaista maksukattoa lääkkeille, matkakustannuksille, lääkärinpalkkioille ja hoitokuluille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen suomii hallitusta siitä, ettei se ole huomioinut päättämiensä leikkausten ja maksujen korotusten kasautuvan samoille pienituloisille ihmisille. Hänen mukaansa keskusta esittää yhtenäistä maksukattoa kuluille, jotta maksujen kasvaminen ei kävisi kohtuuttomaksi.

- Jokin raja pitää olla siinä, paljonko sairasta ihmistä kupataan eri suunnista, Kaikkonen sanoi keskustan vaaliohjelmien julkistamistilaisuudessa pitämässään puheessa.

Keskusta julkisti kampanjaohjelmansa alue- ja kuntavaaleihin ensimmäisenä puolueena lauantaina.

Kaikkonen kertoo odotusten keskustaa kohtaan kasvaneen sitä mukaa kun pettymys nykyiseen hallitukseen on kasvussa. Hän sanoo havainneensa maata kiertäessään, että kansa ei nykymenoa arvosta.

- Ihmisläheinen ruisleipäpolitiikka on vaihtoehto, koska laitojen älämölö ja vääriin asioihin keskittyminen ei vie Suomea eteenpäin.

Kaikkonen sanoi, että viime aikoina tunteet ovat roihunneet esimerkiksi lautapelien ympärillä, kun tärkeämpää olisi pitää huolta, että perusasiat ovat kunnossa.

KESKUSTAN vaalislogan on ”Vaihda keskelle”. Kuvassa on vihreällä pohjalla valkoinen teksti ja keskellä napakymppi tikkataulussa.

Puolue on ottanut käyttöön emojit, viestinnän mukaan ilmettä raikastamaan ja nykyaikaistamaan. Oman emojinsa on saanut myös puheenjohtaja Kaikkonen.

Emoji on hymiö- tai kuvasymboli, joita käytetään yleisesti sähköisessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa.

Vaaliohjelman julkistuksen jälkeen on vuorossa keskustan perinteinen, yön yli kestävä vaaliristeily. Risteilylle on lähdössä arviolta noin 900 ihmistä, kerrotaan keskustan viestinnästä. Ohjelmassa on yli 40 erilaista tapahtumaa, paneeleita, keskusteluita ja pajoja.

Kuntavaalit ja aluevaalit järjestetään samanaikaisesti sunnuntaina 13. huhtikuuta.

KESKUSTAN aluevaalitavoitteet ovat pitkälti tuttuja: vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimipiste joka kuntaan, hoitoon rivakasti ja oma lääkäri joka perheelle.

Sote-alan työvoimapulan keskusta ratkaisisi muun muassa lisäämällä lääkärikoulutusta ja lääketieteen opiskelijoiden harjoittelua hyvinvointialueen toimipisteissä yksityisten lääkäriasemien sijaan. Puolue myös lisäisi työperäistä maahanmuuttoa ja laittaisi vuokralääkäribisneksen kuriin.

Päätösvallan palveluiden järjestämisestä keskusta siirtäisi hyvinvointialueille ”voimistuvan keskusjohtoisuuden sijaan”.

Kaikkonen sanoo hallituksen politiikan pakottavan hyvinvointialueet ajamaan palveluita alas päivystyksiä myöten.

- Samalla kun hallitus pahentaa julkisen terveydenhuollon ongelmia, se lapioi melkoisia summia ylimääräistä lisätukea yksityiseen terveysbisnekseen.

Kuntavaaliohjelmassaan keskusta nostaa esiin muun muassa kohtuullisen kokoisia ja kohtuullisen matkan päässä olevia lähikouluja ja -päiväkoteja sekä esimerkiksi kunnan järjestämiä koulukyytejä suurpetovaaran alla olevilla alueilla.

Keskusta myös lisäisi ainakin kolme tuntia kuukaudessa kotipalvelua alle kouluikäisten lasten perheille.

Kuntien työntekijöille puolue ajaa joustavampia työaikoja ja lisää etätyömahdollisuuksia.

VAALIT ovat keskustan puheenjohtajana viime kesäkuussa aloittaneelle Kaikkoselle ensimmäinen näytön paikka.

Kesän puoluekokouksessa Kaikkonen sanoi keskustan taistelevan mitalisijoista eli kolmen suurimman kärjestä molemmissa vaaleissa.

Viimeksi vuoden 2021 kuntavaaleissa ja historian ensimmäisissä aluevaaleissa vuonna 2022 keskusta oli kolmanneksi suurin äänillä mitattuna kokoomuksen ja SDP:n jälkeen.

Keskusta on pyrkinyt erityisesti vahvistamaan nuorisokannatusta. Kaikkonen kertoi kesällä puolueen hakevan määrätietoisesti isoa joukkoa nuoria alle kolmikymppisiä ehdokkaita molempiin vaaleihin.

Sanna Nikula / STT