Moneen kertaan todettua tutkimuksessa jos toisessa, että koronaviruksen takia tehtyjen rajoitusten yksi suurimmista huonoista puolista on yksinäisyys. Yksinäisyyden pitkittyessä seuraukset saattavat olla hyvinkin vakavia. Yksi näin syksyn tullessa ja koulujen alkaessa esille noussut teema on opiskelijoiden jaksaminen. Emma Haapasaari SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kokkola

Koronavirus tyhjensi toisen asteen sekä korkeakoulujen käytävät ja opiskelijat siirtyivät etäopetukseen. Opintoja on käyty hyvin paljon kotoa käsin oman työpöydän tai keittiöpöydän äärestä. On tuijotettu opintojaksoja tai jopa kokonaisia lukukausia pelkkiä Teams ja Zoomin ruutuja ja luettu kirjoja ja tehty tehtäviä eri alustoilla. Osa opiskelijoista ei ole edes tavannut omia luokkakavereitaan kertaakaan koko opintojen aikana.

Olemme saaneet lukea viime aikoina mediasta, kuinka monet opiskelijat ovat suunnitelleet jo välivuoden pitämistä, jos opinnot jatkuvat vain etäopiskeluna. Olemme ongelman äärellä, jossa monen opiskelijan opintoaika on jo nyt pitenemässä. Opinnoissa ollaan jäljessä itsenäisen opiskelun ja yksinäisyyden raskauden tähden tai työharjoittelupaikan puuttumisen tähden.

Mielestäni on äärimmäisen hyvä linjaus monelta korkeakoululta sekä toisen asteen oppilaitokselta aloittaa lukuvuosi lähiopetuksella. Totta kai viranomaisten ohjeiden seuraaminen ja niiden kunnioittaminen on jatkossakin äärimmäisen tärkeää, ja tiedän oppilaitosten näin toimivan. Mutta opiskelijoiden pääseminen koulujen käytäville, luokkakavereiden tapaaminen sekä uusien kavereiden saaminen ja opettajien kohtaaminen edes aika ajoin on tässä kohtaa jo todella tärkeää. Muuten hintalappu saattaa tulevaisuudessa olla vieläkin isompi.

Nyt tarvitaan luovuutta ja uusia toimintatapoja niin oppilaitoksilta, opettajilta kuin opiskelijoilta itseltään. Tarvitaan uudenlaisia hybridimalleja opiskella. Tarvitaan joustavuutta ja kekseliäisyyttä. Pieni, mutta niin iso asia ihmisten kohtaamisen tärkeys on. Se on lääke yllättävän moneen asiaa. Pidetään se mielessä alkavalla lukukaudella. Onko parempaa kuin vaihdettu hymy vastaan tulijan silmissä käytävällä törmätessä?

Kirjoittaja on SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Kokkolasta.