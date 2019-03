Ikääntyminen ja lapsuus eivät ole vastakohtia politiikan toimenpiteille

Helsingin Sanomien puheenvuoropalstalla julkaistiin 3.3.2019 kirjoitus ”Köyhyys aiheuttaa lapsille toksista stressiä!” Otsikko on raastava ja osuva. Puheenvuoro avaa köyhyyden merkitystä yksilölle, yhteisölle ja kansakunnalle.

Ekonomisti Sixten Korkmanin ja akatemiaprofessori, neurobiologi Kai Kailan asiantuntijaryhmän kirjoitus tiivistyy huomioon: ”Suomessa 120 000 lasta elää köyhyydessä. Se on ongelma niin lasten aivoille kuin kansantaloudelle.”

Kirjoituksen ydin on lapsiköyhyys. Kansallisesti merkittävä ilmiö. Näkökulma on toinen kuin perinteinen köyhyyskeskustelu. Tarkastelussa on köyhyydessä elämisen merkitys lapsen kehitykselle, mikä on linkki toksisuuteen. Toksisuus on myrkyllistä. Mielikuva on vahva.

Miten vastata lapsiköyhyyden vyyhtiin ja vältettävä köyhyyden myrkyllisyys lapselle ja nuorelle? On hyvä, että kirjoituksessa ikääntymistä ja lapsuutta ei aseteta vastakohdaksi politiikan toimenpiteille. Peittoa ei voi leikata jalkopäästä ja lisätä alkupäähän. Vanhusten hoiva on julkiselle taloudelle menoerä, jolle on vahvat arvoperusteet. Terminä menoerä kuulostaa kylmältä. Tarkoitus on osoittaa ikääntymisen tosiasia ja että ikääntymisen tuomiin palvelujen tarpeeseen on vastattava. Se on arvovalinta.

Heikossa asemassa olevien lasten tukeminen on sekin arvovalinta, mutta se on lisäksi tuottava investointi yhteiskunnan tulevaisuuteen. Poliittisessa päätöksenteossa pitää puuttua epäkohtiin, joilla on pitkälle meneviä kerrannaisvaikutuksia. Lasten ja nuorten elämä ei odota, siksi panostus lasten ja nuorten arkea tukeviin palveluihin ja toimintamalleihin on perustelua. Kun samaan aikaan väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa, tarvitaan selkeitä, poliittisia arvovalintoja. Ikääntyvien palvelujen koko ketju kotoa asumispalvelujen kautta ympärivuorokautiseen asumiseen ja omaishoitoon pitää tarkemmin läpivalaista.

Lasten pitää saada olla lapsia – ja nuorten nuoria kirjoittaa THLn pääjohtaja Markku Tervahauta Lääkärilehdessä 1.3.2019. Hyvä on kirjoitus. Markku Tervahaudan tulkinta maailman menosta on selkeä. Elämme yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa. Tänään tärkeää ei ole niinkään, kuka tai millainen olet vaan miltä näytät. Elämme kuin kiiltokuvamaailmassa, jossa tavallisen elämän merkityksellisyys on nyrjähtänyt paikoiltaan. Tämä näkyy oireiluna ja henkisenä pahoinvointina jo kouluikäisillä. Tervahaudan mukaan yhteiskunta on vienyt osittain tiedostamattaan aikuisten maailman velvoitteita ja odotuksia nuorille sekä lapsille liian aikaisin. Heidän pitäisi saada olla lapsia ja nuoria, eikä ruveta harrastamaan aikuisten maailman mimiikkaa 12-vuotiaana.

Kirjoituksessa huoli on suomalaisten henkisestä hyvinvoinnista. Huoli lasten ja nuorten mahdollisuudesta olla lapsi ja nuori on oikeutettu. Lääkkeeksi tarjoutuu aidon yhteisöllisyyden palauttaminen. Ihmisten pitäisi kokoontua enemmän ja keskustella keskenään. Palvelujärjestelmän puutetila on kuitenkin se, että nuorten psyykkisen oireilun varhaiseen tunnistamiseen ei ole riittävästi keinoja. Ammattiapu on viritetty niin, että se tulee hätiin, kun ongelma on jo isosti päällä.

Ilmiö on tuttu. Tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhoidon palvelujärjestelmä toimii hyvin silloin, kun palvelutarve tai ongelma on selkeä. Tilanteessa jossa ongelmat kasautuvat ja monimutkaistuvat palvelut eivät toimi. Kysymys on kunnan eri palvelujen ja toimintojen yhteistyöstä ja osaamisesta, mutta myös oikeasta resursoinnista. Tarvitaan vahvaa perhepolitiikkaa ja arvokeskustelua lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteesta.

Kaksi perusteltua puheenvuoroa, joiden viesti on kirkas ja kannatettava – hyvä ja viisas yhteiskunta asettaa lapsipolitiikan keskeiseksi politiikan perustaksi eikä hyvä ikääntyminen ole markkinoilla kauppatavara.



Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysjohtaja ja yhteiskuntatieteiden tohtori Seinäjoelta.