10.2.2026 08:04 ・ Päivitetty: 10.2.2026 08:05

Ikävä mätky tuhansille opiskelijoille: Kela haluaa rahansa takaisin

Kelan mukaan 28000 opiskelijaa on tienannut liikaa vuoden 2024 aikana, ja joutuu maksamaan opintotukia korkoineen takaisin yhteensä 30,7 miljoonan euron arvosta.

Vuosittainen ansiotulojen raja oli yhdeksän kuukautta opiskelleelle 18 720 euroa, tämän ylittävä osa pienentää Kelalta saatavaa tukea.

Kelan palautuspyyntöjä lähtee nyt hieman aiempaa useammalle opiskelijalle kuin aiemmin, määrässä on nousua 2500:n ihmisen verran. Maksupäivä on huhtikuun puolivälissä.

Keskimääräinen opiskelijalta vaadittava palautussumma on 1087 euroa. Kelan tiedotteen mukaan opiskelijat tietävät tulorajat varsin tarkasti.

KELA VAKUUTTAA suhtautuvansa myötämielisesti opiskelijoihin, jotka yrittävät hoitaa tukiasiansa oikein.

Tiedotteen mukaan palautuksiin voi saada erilaisia maksujärjestelyitä ja vaikka osamaksua, kunhan niitä pyytää ajoissa.

