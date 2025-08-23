Palkittu politiikan aikakauslehti.
IL: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa turvatakuita Ukrainalle

AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa Ukrainalle mahdollisesti annettavia turvatakuita, uutisoi Iltalehti. Asia ilmenee sen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn mukaan 67 prosenttia kannattaa turvatakuita ja vain 10 prosenttia vastustaa. Miltei neljäsosa vastaajista ei osaa sanoa kantaansa.

Isojen ja keskisuurten puolueiden kannattajien välillä turvatakuita kannatettiin melko tasaisesti. Perussuomalaisten kannattajat vastustivat turvatakuita eniten.

Melkein 20 prosenttia vastaajista kannattaa sotilaiden lähettämistä taistelutehtäviin Ukrainaan. Lähes 70 prosenttia on valmis lähettämään sotilaita Ukrainaan muihin kuin taistelutehtäviin, esimerkiksi neuvonantajiksi.

Kyselyyn vastasi elokuussa 1  370 ihmistä. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,7 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

