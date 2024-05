Ilmari Käihkö: Putinin hallinto saattoi tehdä virhearvion Yhdysvaltain tukipaketin läpimenosta

Torstaina Venäjällä vietetään voitonpäivää jo kolmatta kertaa sinä aikana, kun maa käy laajaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Viime vuosien juhlintaa on varjostanut se, että Venäjän saavutukset ovat olleet laihanlaisia ja niistä maksettu hinta on ollut hirveä. Viime kuukausina Venäjä on kuitenkin edennyt hitaasti mutta varmasti Ukrainan itäosissa ukrainalaisjoukkojen ammuspulan vuoksi.