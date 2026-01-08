Talous
8.1.2026 09:34 ・ Päivitetty: 8.1.2026 10:01
Ilmarinen: Muutos työkyvyttömyyseläkkeissä – hakemusten määrä väheni merkittävästi
Eläkeyhtiö Ilmariselle tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä väheni merkittävästi viime vuonna. Uusien hakemusten määrä väheni kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.
Hakemusmäärät laskivat kaikissa ikäryhmissä. Suurin vähennys kirjattiin 35-44-vuotiaiden ryhmässä, 12 prosenttia.
- Masennus on ollut pitkään suurin yksittäinen syy eläkkeelle siirtymiseen. Vuonna 2025 kuitenkin nivelrikko nousi yleisimmäksi diagnoosiksi, sanoi Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen tiedotteessa.
Uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Ilmariseen viime vuonna kaikkiaan noin 10 500. Keskimäärin 60 prosenttia hakijoista sai myönteisen päätöksen.
Alle 55-vuotiailla yleisin syy olivat mielenterveyden häiriöt, kun taas yli 55-vuotiailla tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 52,8 vuoden iässä.
Uutista täydennetty klo 12.01.
Kommentit
