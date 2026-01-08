Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

8.1.2026 09:34 ・ Päivitetty: 8.1.2026 10:01

Ilmarinen: Muutos työkyvyttömyyseläkkeissä – hakemusten määrä väheni merkittävästi

iStock
Viime vuonna yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle nousi nivelrikko.

Eläkeyhtiö Ilmariselle tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä väheni merkittävästi viime vuonna. Uusien hakemusten määrä väheni kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hakemusmäärät laskivat kaikissa ikäryhmissä. Suurin vähennys kirjattiin 35-44-vuotiaiden ryhmässä, 12 prosenttia.

- Masennus on ollut pitkään suurin yksittäinen syy eläkkeelle siirtymiseen. Vuonna 2025 kuitenkin nivelrikko nousi yleisimmäksi diagnoosiksi, sanoi Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen tiedotteessa.

Uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Ilmariseen viime vuonna kaikkiaan noin 10 500. Keskimäärin 60 prosenttia hakijoista sai myönteisen päätöksen.

Alle 55-vuotiailla yleisin syy olivat mielenterveyden häiriöt, kun taas yli 55-vuotiailla tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 52,8 vuoden iässä.

Uutista täydennetty klo 12.01.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
8.1.2026
SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
8.1.2026
Arvio: Uutuuskirja arvostelee tapaa, jolla luemme historiaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU