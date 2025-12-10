Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.12.2025 10:29 ・ Päivitetty: 10.12.2025 11:50

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös tiestöön – Suomen sorateitä vaikea pitää kunnossa

DEMOKRAATTI / KARI HULKKO
Ilmastonmuutoksen myötä runsaat sateet ovat yleistyneet Suomessa nopeasti.

Sorateiden kunto on heikentynyt pitkään jatkuneen lauhan ja sateisen sään vuoksi erityisesti Suomen eteläosissa. Tilanne näyttäytyy tienpinnan epätasaisuutena ja liejuuntumisena.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Märillä keleillä kunnostus on hankalaa, sanoo teiden kunnossapidosta vastaava Väylävirasto.

Sen mukaan maanteiden kunnossapidon urakoitsijat tekevät parhaansa sorateiden kunnon eteen, mutta märillä keleillä kunnostus ei tuota toivottua tulosta.

- Ymmärrämme hyvin, että sorateiden kunto ei vastaa tienkäyttäjien odotuksia näillä keleillä. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa havaitsemistaan puutteista, mutta ilmoitukset eivät ole välittömiä työtilauksia, sanoo maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta tiedotteessa.

Erittäin märkää soratietä ei voi viraston mukaan höylätä, koska raskaan höyläyskaluston paino pehmittää pintaa entisestään.

- Kunnossapidosta vastaavien ely-keskusten maanteiden hoidon projektipäälliköt ja teiden hoitourakoitsijat ovat tietoisia sorateiden huonosta kunnosta. Laajempiin hoitotoimiin ryhdytään, kun säät sallivat.

ENSIAPUNA urakoitsijat voivat levittää huonokuntoisimmille pehmenneille tieosuuksille mursketta. Mursketta ei kuitenkaan kannata levittää kaikkialle kelirikkoaikaan, Pirinen sanoo.

Maanteiden hoitourakoihin on määritelty vuosittain rajallinen määrä soratonneja. Kyse on Väyläviraston mukaan siis myös rahoituksen rajallisuudesta.

Ilmastonmuutoksen myötä runsaat sateet ovat yleistyneet Suomessa nopeasti. Pintakelirikkoa esiintyy siten yhä useammin myös syksyisin, etelässä jopa talvisin.

