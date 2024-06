Ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt uhkaavat Suomen maa- ja metsätaloutta

Ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt uhkaavat merkittävästi Suomen maa- ja metsätaloutta, kertoivat Ilmatieteen laitos ja vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola tänään mediatilaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen lisäämien helteiden myötä Suomen luonto muuttuu yhä otollisemmaksi hyönteistuhoille ja maastopaloille. Ilmatieteen laitoksen koordinoimaan tutkimushankkeeseen kuuluvan kyselyn mukaan 85 prosenttia viljelijöistä on sitä mieltä, että maataloudessa on sääriskejä, joilta he eivät voi suojautua. Kyselyyn vastasi 600 suomalaista viljelijää.

Huhtikuu oli lämpimämpi kuin mikään edeltänyt huhtikuu maapallomme mittaushistorian aikana, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregow. Myös viime vuosi oli mittaushistorian lämpimin vuosi.

Ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ei olla vielä Gregowin mukaan globaalisti onnistuttu, ja ilmatilan hiilidioksidipitoisuus kasvaa jatkuvasti.

- Suomella menee hyvin sähköistymisessä, mutta hiilensidontaa metsiin ja maaperään pitäisi kasvattaa valtavasti, Gregow sanoo STT:lle.

Vain puolet Suomen metsistä on vakuutettu. Gregowin mukaan metsänomistajat ja maanviljelijät hyötyisivät maakaistaleidensa vakuuttamisesta kasvavan tuhoriskin vuoksi. Ilman vakuutusta metsätuhot korvataan veronmaksajien rahoilla, mikäli niitä ylipäätään korvataan.

- Se on joka tapauksessa hukkaan heitettyä maata, joka on pois taloudesta sekä hiilensidonnasta. Olisikin talouden kannalta todella tärkeää, että me (suomalaiset) huolehdimme omasta omaisuudestamme, jotta voimme olla yhteiskuntana resilientimpiä.

TUHOLAISET hyötyvät lisääntyvistä sään ääri-ilmiöistä, kuten myrskyistä ja helteistä. Etelä- ja Keski-Euroopasta Suomeen levinneet kaarnakuoriaiset leviävät helpommin myrskyn runtelemassa metsässä, ja lämmin ilma luo niille otolliset elinolosuhteet. Esimerkiksi Italiassa kaarnakuoriaiset ovatkin jo luoneet merkittäviä metsätuhoja.

- Ilmastonmuutos on kiihtymässä, ja napa-alueet sulavat nopeammin kuin ennusteissa. Muun muassa kasvukauden riskit, metsäpaloriskit ja tuholaisriskit kasvavat, ja niihin pitää ennakkoon opetella varautumaan, Lähi-Tapiolan johtava asiantuntija Marika Makkonen sanoo mediatilaisuudessa.

Ilmaston kuumeneminen ei ole kuitenkaan ainoa uhka, jota vastaan pitäisi osata varautua. Tutkimusprofessori Hilppa Gregowin mukaan nähtävissä on myös riski sille, että jäätiköiden sulamista seuraa ilmaston kylmeneminen.

- Tähän skenaarioon Suomella ei ole olemassa minkäänlaista sopeutumisen strategiaa.

Marja Tienari / STT