Ilmastoraportti synkistelee: lisää tulvia, helleaaltoja ja äärisäitä

Tästä vuodesta on tulossa mittaushistorian toiseksi tai kolmanneksi lämpimin vuosi, selviää Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n tuoreesta raportista. State of the Global Climate Update 2025 -raportin mukaan maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen etenee edelleen nopeasti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Lämpötilat, merenpinnan nousu ja jäätiköiden sulaminen kertovat samaa viestiä: ilmaston lämpeneminen kiihtyy, ja sen seuraukset näkyvät kaikkialla. Kunnianhimoisia toimia tarvitaan erityisesti mailta, jotka tuottavat suurimman osan maailman päästöistä, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas WMO:n raporttia käsittelevässä tiedotteessa.

Ilmaston lämpeneminen etenee nopeasti, vaikka El Nino ja La Nina -sääilmiöiden vaihtelut vaikuttavat hetkellisesti lämpötiloihin. Ne ovat luonnollisia sääilmiöitä, jotka liittyvät Tyynenmeren pintalämpötilojen vaihteluun.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää selvästi alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, mieluummin enintään 1,5 asteeseen. Tavoitteesta ollaan selvästi jäämässä.

TÄNÄKIN VUONNA maailmalla on nähty erilaisia sään ääri-ilmiöitä, jotka yleistyvät ilmaston lämmetessä ja käyvät aiempaa voimakkaammiksi.

Säästä ja ilmastosta johtuvat katastrofit aiheuttavat merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on ollut laajoja metsäpaloja ja helleaaltoja. Esimerkiksi Turkissa, Kreikassa ja Espanjassa raportoitiin kesällä laajoista maastopaloista. Useassa Välimeren maassa mitattiin kesän aikana myös lämpötilaennätyksiä.

Afrikassa ja Aasiassa on kärsitty tuhoisista tulvista. Esimerkiksi Nigeriassa tuhannet ihmiset joutuivat jättämään kotinsa ja yli 200 ihmistä kuoli toukokuisten tulvien seurauksena.

RAPORTIN MUKAAN kasvihuonekaasujen pitoisuudet ja merien lämpösisältö nousivat jälleen ennätystasolle. Ilmatieteen laitos sanoo tiedotteessaan, että lämpöä sitoutuu yhä enemmän valtameriin. Samalla merenpinnan nousu kiihtyy.

Arktinen merijää oli laajuudeltaan talvella 2025 mittaushistorian pienin. Lisäksi Antarktiksen jääpeite oli selvästi keskiarvon alapuolella. Maailman jäätiköiden massan häviäminen jatkui kolmatta vuotta peräkkäin.

YK:n ilmastokokous järjestetään maanantaista alkaen Brasilian Belemissä. Valtioiden johtajia kokoontuu Belemissä jo kuluvan viikon torstaina ja perjantaina.