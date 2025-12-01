Ilmatieteen laitos: Suomessa mittaushistorian toiseksi lämpimin syksy

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syksy eli syys-marraskuu oli Lappia lukuun ottamatta harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmin.

Syksy oli mittaushistorian toiseksi lämpimin useilla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla, esimerkiksi Jokioisilla ja Kuopion Maaningalla. Näillä asemilla on lähes sata vuotta pitkät havaintohistoriat.

Syksyn keskilämpötila vaihteli Käsivarren Lapin noin nollasta asteesta etelärannikon noin 10 lämpöasteeseen. Poikkeama vuosien 1991 ja 2020 välisen vertailukauden keskiarvoon oli Lapissa noin puolitoista astetta ja muualla pääosin yli kaksi astetta.

Syksyn korkein lämpötila 25,8 astetta mitattiin Salon Kärkän havaintoasemalla 8. syyskuuta. Koko syksyn ja marraskuun alin lämpötila -31,6 astetta mitattiin puolestaan Enontekiön lentoasemalla 24. marraskuuta.

Sademäärät syys-marraskuussa pysyttelivät pääosin tavallisissa lukemissa tai hieman tavanomaista korkeammalla. Harvinaisen paljon satoi Kainuusta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjois- ja Etelä-Karjalassa itärajalla satoi tavallista vähemmän.