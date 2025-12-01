Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.12.2025 13:27 ・ Päivitetty: 1.12.2025 13:27

Ilmatieteen laitos: Suomessa mittaushistorian toiseksi lämpimin syksy

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Ruskaa Helsingin Töölönlahdella lokakuussa 2025.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syksy eli syys-marraskuu oli Lappia lukuun ottamatta harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syksy oli mittaushistorian toiseksi lämpimin useilla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla, esimerkiksi Jokioisilla ja Kuopion Maaningalla. Näillä asemilla on lähes sata vuotta pitkät havaintohistoriat.

Syksyn keskilämpötila vaihteli Käsivarren Lapin noin nollasta asteesta etelärannikon noin 10 lämpöasteeseen. Poikkeama vuosien 1991 ja 2020 välisen vertailukauden keskiarvoon oli Lapissa noin puolitoista astetta ja muualla pääosin yli kaksi astetta.

Syksyn korkein lämpötila 25,8 astetta mitattiin Salon Kärkän havaintoasemalla 8. syyskuuta. Koko syksyn ja marraskuun alin lämpötila -31,6 astetta mitattiin puolestaan Enontekiön lentoasemalla 24. marraskuuta.

Sademäärät syys-marraskuussa pysyttelivät pääosin tavallisissa lukemissa tai hieman tavanomaista korkeammalla. Harvinaisen paljon satoi Kainuusta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjois- ja Etelä-Karjalassa itärajalla satoi tavallista vähemmän.

MARRASKUU Lapissa oli tavanomaista kylmempi, kun keskilämpötila oli pääosin kahdesta kolmeen astetta vertailukauden 1991-2020 keskiarvon alapuolella.

Muualla maassa keskilämpötila oli marraskuussakin yhdestä kolmeen astetta tavallista korkeammalla. Kuukauden lämpimin päivä oli 5. marraskuuta, jolloin lämpötila kohosi 12,8 asteeseen Hammarland Märketin havaintoasemalla Ahvenanmerellä.

Maan keskilämpötila marraskuussa vaihteli lounaissaariston noin kuudesta lämpöasteesta Käsivarren Lapin noin 11 pakkasasteeseen.

Vaikka etelässä satoi marraskuussa tavanomaista vähemmän, joukkoon mahtuu poikkeus: marraskuun suurin sademäärä, 161,6 millimetriä, mitattiin Vironlahden Koivuniemen havaintoasemalla, missä satoi kuukauden aikana poikkeuksellisen paljon. Samalla havaintoasemalla syntyi Suomen uusi marraskuun vuorokauden sademääräennätys, kun 16. marraskuuta sademääräksi mitattiin 79,0 millimetriä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

