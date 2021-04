Ilmatieteen laitos vapun säästä: elohopea voi nousta jopa 10 asteen yläpuolelle

Vapunaattoa vietetään maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen poutaisessa säässä, ja pilvipeitekin saattaa repeillä, päivystävä meteorologi Sini Tenhunen Ilmatieteen laitokselta kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päivälämpötilat liikkuvat etelä- ja keskiosissa viiden ja kymmenen plusasteen tienoilla. Korkeimmillaan elohopea saattaa nousta jopa hieman kymmenen asteen yläpuolellekin.

– Todennäköisimmin ne kympin ylittävät lämpötilat ovat ihan etelässä, Tenhunen tarkentaa.

Yksittäisiä heikkoja sadekuuroja voi esiintyä Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

– Mutta siitä huolimatta pilvisyys on rakoilevaa, eli sielläkään ei olla täysi katto pään päällä.

Lapin suunnalla voi olla hieman enemmän pilvistä, mutta sielläkin pitäisi auringon päästä näyttäytymään. Lapin etelä- ja keskiosissa lämpömittari näyttää päivällä muutamaa plusastetta ja pohjoisosissa muutamaa pakkasastetta.

Vapunpäivä ei niin lämmin kuin -aatto.

Vapunpäivän vastainen yö on Tenhusen mukaan aika vilpoinen. Etelä- ja länsirannikolla ollaan nollan ja muutaman plusasteen tienoilla, muualla maassa on pakkasta. Kylmintä yöllä on Lapissa, jossa voi miinus kymmenenkin astetta mennä rikki.

Tällä haavaa näyttää siltä, että vapunpäivänä ei olisi tiedossa mitään suurempia sateita.

– Mahdollisesti joitain sadekuuroja voi esiintyä maan keskivaiheilla, ehkä itäpainotteisesti, mutta muuten pitäisi auringon näyttäytyä suuressa osassa maata.

Vapunpäivä ei ilmeisesti ole aivan niin lämmin kuin vapunaatto. Maan eteläosassa päivälämpötila on 6–10 ja keskiosissa 3–6 plusastetta.

– Pohjois-Lapissa, missä sadekuuroja esiintyy ehkä edelleenkin eniten, ollaan taas muutaman pakkasasteen ja muutaman plusasteen välillä, Tenhunen sanoo.