”Iloisen häkeltynyt olo” – Arkadianmäki kutsuu Hanna Lainetta, jos Ilmari Nurminen valitaan Tampereen pormestariksi

Kangasalalainen Hanna Laine, 53, saattaa nousta eduskuntaan, jos Tampereella vaalivoiton napanneen SDP:n Ilmari Nurminen valitaan pormestariksi. Nurminen on kertonut Aamulehdelle jättävänsä kansanedustajuuden, mikäli hänet valitaan. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Demokraatin puhelimitse tavoittama Laine nauraa, että ”aika hurjaa härdelliä” on tämä maanantai ollut. Aamupäivä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 1. varapuheenjohtajalla vierähti aluehallituksen kokouksessa. Puoliltapäivin hän ryhtyi purkamaan kokouksen aikana kertynyttä soittojonoa. Moni media on ollut kiinnostunut hänen ajatuksistaan mahdollisesta eduskuntaan noususta.

– On semmoinen iloisen häkeltynyt olo. Kun keskityin niin paljon omaan kunta- ja aluevaalityöhön, en paljon kiinnittänyt huomiota Tampereen kuntapolitiikan tilanteeseen. Vasta kun eilen lävähtivät äänet esiin, rupesin ajattelemaan, että hetkinen – tämähän voi koskettaa minuakin tämä tilanne, Laine sanoo.

Toki hän sen tiesi, että tällainen mahdollisuus on olemassa, mutta hän kuvailee myös yrittäneensä aktiivisesti unohtaa sen. Mielessä olivat vielä viime vuoden tilanteet. Silloin Laineen nousua eduskuntaan spekuloitiin kiivaasti.

– Sitä pidettiin niin varmana ja sitten lopulta kävi kuinka kävi. Nyt yritin pitää ajatukset vain Kangasalla ja omissa vaaleissa, hän kuvailee.

Laine viittaa eurovaaleihin, joissa Pirkanmaan vaalipiiristä eduskuntaan ponnistaneen kansanedustaja Ville Merisen (sd.) odotettiin nappaavan voiton ja lähtevän Brysseliin.

Hanna Laine sai vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 2 483 ääntä, mutta hän nousi varasijalle vasta syksyllä 2023 eduskuntavaalien jälkeen, kun Sanna Marinille myönnettiin vapautus edustajan toimesta ja varasijalla ennen Lainetta ollut hämeenkyröläinen Lotta Hamari aloitti kansanedustajana.

KANGASALLA varhaiskasvatuksen lastenhoitajana työskentelevä Hanna Laine haluaisi eduskunnassa vaikuttaa jo työnsä puolesta kasvatukseen ja opetukseen liittyviin asioihin. Hyvinvointialueen päättäjänä häntä kiinnostaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin vaikuttaminen.

– Ja työelämän asiat olivat minulle edellisissäkin eduskuntavaaleissa yhtenä todella tärkeänä asiana, Laine listaa.

Kangasalan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kuluneella kaudella toiminut Laine valittiin sunnuntain vaaleissa jälleen valtuustoon – alkamassa on jo kuudes kausi kotikaupungin päätöksenteossa. Hän sai myös jatkopestin Pirkanmaan aluevaltuustoon.

Kangasalan äänikuningatar sai 1125 ääntä kuntavaaleissa ja Pirkanmaan aluevaaleissa 1 742 ääntä.

– Olen todella kiitollinen siitä, että ihmiset ovat antaneet tukensa ja kannatuksensa sille työlle, mitä olen tehnyt pitkäjänteisesti ja vakaasti. Samalla tavalla ja tyylillä – rakentavasti ja ratkaisuja etsien – jatkan edelleen, Laine sanoo.

PÄÄTTÄJIEN tupla- ja triplaroolit ovat puhuttaneet. Yhdellä päätöksentekijällä voi olla pesti esimerkiksi kotikunnassa, omalla hyvinvointialueella ja eduskunnassa. Mitä Laine niistä ajattelee, miten hän aikoo toimia?

– Se täytyy vielä miettiä. Se on aivan selvää, kuten edellisten eduskuntavaalien alla äänestäjillekin sanoin, että alueella en pyri mihinkään merkittävään tehtävään, enkä hae sieltä isompia vastuita. Valtuustoon nyt on äänestetty ja katsotaan, miten käy.

Kangasalan tilanne pohditaan erikseen Kangasalla, Laine sanoo.

– Tiedän, että kansanedustajia on kuntiensa ja kaupunkiensa valtuustoissa muun muassa puheenjohtajina – kuten Ilmarikin on ollut tähän asti Tampereella. Tehtävät on mahdollista yhdistää, mutta näistä ei ole puhuttu täällä paikallisesti ja ne keskustelut käydään sitten, kun ensin tiedetään, mitä paikkoja meille tulee. On vaikea ottaa kantaa, mutta en sulje mitään pois.

Laine kertoo, ettei hän ole ehtinyt vielä ylipäätään pohtia syvällisemmin, millaisia muutoksia elämään tulisi, jos hänestä tulee kansanedustaja.

– Tuohon on vielä tosi vaikea vastata. Totta kai se tarkoittaa sitä, että työ siirtyy Helsinkiin ja siihen pitää valmistautua. Se varmasti vaatii omat kuvionsa, mutta en ole kerinnyt kyllä yhtään sitä asiaa ajatella.