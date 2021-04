Indonesian ja Itä-Timorin tulvien uhrimäärä kasvoikin vähemmän kuin ensin luultiin

Indonesiaa vaivanneissa tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut vähemmän ihmisiä kuin aiemmin arvioitiin, maan katastrofiviranomaiset kertovat. Yhteensä Indonesiassa ja Itä-Timorissa on viime päivinä kuollut yli 110 ihmistä, kun aiemmin tänään kuolleita kerrottiin olevan jopa lähemmäs 160.

Yli sata ihmistä on yhä kateissa, ja ainakin 10 000 ihmistä on menettänyt kotinsa.

Indonesian katastrofivarautumisviraston mukaan maan itäosassa on kirjattu ainakin 86 kuollutta, kun taas läheisessä Itä-Timorissa kuolleita on tiedossa yli 30.

Indonesiassa alueen paikallinen terveydenhuolto on äärirajoilla lukuisia loukkaantuneita hoitaessaan.

– Meillä ei ole tarpeeksi nukutuslääkäreitä eikä kirurgeja, mutta meille on luvattu, että apua on tulossa. Monilla selvinneillä on murtuneita luita, koska heihin on osunut kiviä, puunrunkoja ja rojua, Lembatan apulaispormestari Thomas Ola Longaday sanoo.