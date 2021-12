Inflaatio ei näytäkään ohimenevältä ilmiöltä – USA:n keskuspankin ilmoitusta toimista odotetaan

Yhdysvaltain keskuspankki Fedin odotettiin keskiviikkoiltana Suomen aikaan kertovan, miten se aikoo vähentää elvytystoimiaan aiempia suunnitelmia nopeammassa tahdissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennakko-odotus on, että Fed kertoisi lopettavansa arvopaperiostot jo maaliskuussa, useita viikkoja arvioitua aikaisemmin.

Kun ostot loppuvat, on tie auki ohjauskoron nostamiseen. Fed ei vielä joulukuun kokouksessaan ollut puuttumassa pitkään nollassa jumittaneisiin ohjauskorkoihin, mutta yleinen odotus on, että ensi vuoden puolella korkoja nostetaan kaksi, kolme tai joidenkin arvioiden mukaan jopa neljä kertaa. Ensimmäistä koronnostoa on ennakoitu toukokuuksi.

Fed piti syksyn mittaan pitkään kiinni siitä, että kiihtynyt inflaatio on ohimenevä ilmiö, mutta pääjohtaja Jerome Powell on myöhemmin joutunut myöntämään, että hintojen nousu voi jäädä pitempiaikaiseksi riesaksi.

Powell vakuutti marraskuussa kongressissa, että keskuspankki tarttuu toimiin varmistaakseen, ettei korkeasta inflaatiosta tule pitkäaikaista. Korkoja nostamalla hillittäisiin kuluttajakysyntää ja jarrutettaisiin hintojen nousua.

Marraskuussa kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa 6,8 prosentin tahtia, nopeimmin lähes 40 vuoteen. Työministeriö kertoi tiistaina, että tuottajahintaindeksi kohosi marraskuussa 9,6 prosenttia, eniten koko aikana kun indeksiä on vuodesta 2010 julkaistu.

Monet ekonomistit kuitenkin arvioivat, että inflaatio on saattanut saavuttaa huippunsa, kun toimitusketjujen ongelmat alkavat hellittää.

Fedin päätöksentekoa vaikeuttaa epävarmuus koronaviruksen omikronmuunnoksen ympärillä. Monissa maissa on otettu käyttöön uusia rajoituksia, joiden vaikutuksia talouden kehitykseen on vielä vaikea arvioida.