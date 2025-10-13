Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

13.10.2025 11:01 ・ Päivitetty: 13.10.2025 11:01

Innovaatioiden vaikutuksia talouskasvuun tutkinut kolmikko palkittiin Nobelilla

Taloustieteen Nobelin palkinnosta vastaavan komitean puheenjohtaja John Hassler ja komitean jäsenet Hans Ellegren ja Kerstin Enflo esittelivät palkinnon voittajat tiedotustilaisuudessa.

Taloustieteen Nobelin saavat tänä vuonna Joel Mokyr, Philippe Aghion ja Peter Howitt. He ovat tutkineet innovaatioiden vaikutusta talouskasvuun.

Puolet palkinnosta myönnetään yhdysvaltalais-israelilaiselle Mokyrille, joka on tutkinut teknologisen kehityksen vaikutuksia talouskasvuun. Mokyr on yhdysvaltalaisen Northwestern-yliopiston taloushistorian professori.

Perusteluissaan Nobel-komitea toteaa, että Mokyr on historiallisten aineistojen perusteella osoittanut, että innovaatioiden edistäminen vaatii tieteellistä ymmärrystä siitä, miksi jokin innovaatio toimii. Vain siten on mahdollista rakentaa uusia innovaatioita aiempien pohjalle, Mokyr on todennut.

Aghion ja Howitt jakavat toisen puolikkaan taloustieteen Nobelista. He ovat tutkineet luovan tuhon vaikutuksia talouteen. Ranskalainen Aghion toimii professorina muun muassa London School of Economicsissa. Kanadalainen Howitt on yhdysvaltalaisen Brownin yliopiston professori.

Aghion ja Howitt ovat Nobel-komitean mukaan osoittaneet, että luova tuho johtaa ristiriitoihin, jotka on ratkaistava rakentavalla tavalla, jotta vakiintuneet yritykset ja intressiryhmät eivät pysty estämään innovaatioiden etenemistä.

-  Palkittujen työ osoittaa, ettei talouskasvua voida ottaa annettuna. Meidän täytyy ylläpitää luovan tuhon taustalla vaikuttavia mekanismeja, jotta emme vaivu stagnaatioon, sanoi taloustieteen Nobelin palkinnosta vastaavan komitean puheenjohtaja John Hassler tiedotteessa.

-  Olen yllättynyt ja sanaton. En osannut ollenkaan odottaa tätä, Aghion sanoi kommentoidessaan palkintoa lehdistötilaisuudessa.

TALOUSTIETEEN Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama. Nobel-säätiö on myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Palkinnon virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto.

Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua eli noin miljoona euroa.

Viime vuonna taloustieteen Nobelin saivat Daron Acemoglu, Simon Johnson ja James Robinson tutkimuksestaan, joka käsitteli maiden välisiä varallisuuseroja ja instituutioiden roolia taloudellisessa menestyksessä.

Vuonna 2016 suomalainen Bengt Holmström sai taloustieteen Nobelin yhdessä brittiläis-yhdysvaltalaisen kollegansa Oliver Hartin kanssa. Heidät palkittiin työstään sopimusteorian tutkimuksessa.

