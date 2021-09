Insinööriliitosta kivahdus: ”Kilpailukykyä ja menestystä on revitty asiantuntijoiden selkänahasta”

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo vaatii asiantuntijoiden palkkojen nostamista Suomessa kilpailijamaiden tasolle. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomessa asiantuntijoiden palkkataso on alhainen verrattuna useisiin kilpailijamaihin, Salo toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa eroa on kyettävä kuromaan umpeen, mikäli Suomi aikoo osaamisen suhteen pysyä muiden kelkassa.

– Maan kilpailukykyä ja yritysten menestystä on vuosien ajan revitty asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden, myös insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten, selkänahasta. Siihen on ehdottomasti saatava muutos. Palkkauksen suhteen ero verrokkimaihin on kurottava umpeen.

Salo korostaa, että asiantuntijoiden palkkataso vaikuttaa myös yritysten mahdollisuudesta kilpailla osaajista. Hän puhui tänään Helsingissä Insinööriliiton luottamushenkilöpäivillä.

”On syytä lopettaa puhuminen Suomen mallista.”

Hän muistutti, että korkeasti koulutetut asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ovat useilla aloilla koko ajan kasvava henkilöstöryhmä. Salon mukaan esimerkiksi teknologiateollisuudessa Ylemmät toimihenkilöt YTN:n sopimuksiin kuuluu enemmän palkansaajia kuin ammattiliitto Pron ja Teollisuusliiton vastaaviin yhteensä.

– Kun julkista keskustelua katsoo, tätä ei uskoisi. Julkista keskustelua hallitsevat muut tahot, työehtosopimuksia on tehty muiden kuin asiantuntijoiden ehdoilla. Tähän on ehdottomasti saatava muutos.

Salon mielestä muuttuneessa työmarkkinatilanteessa on syytä lopettaa puhuminen Suomen mallista. Hänen mielestään sellaista ei ole koskaan ollut eikä pidä koskaan tulla.

– Työnantajien muille myymä, heidän sanelemansa malli oli vanha jo ennen kuin se edes syntyi. On oltava askeleen edellä, katsottava tulevaisuuteen. Suomen malli on historiallisesti ollut vaurautta ja vakautta tuonut yhdessä sopiminen, ei yksipuolinen saneleminen.

Salo toivoo, että työmarkkinoita uudistettaessa, se tehdään edelleen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sopimalla. Sen on mahdollistettava myös alakohtaisten ja eri henkilöstöryhmien välisten vääristymien korjaaminen.