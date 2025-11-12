”Insinöörit ovat aallon harjalla työelämän muutosten keskellä” – Maria Mäkynen Insinööriliiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Insinööriliiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi valittu Maria Mäkynen näkee, että insinöörit ovat etujoukoissa työelämän muutoksien keskellä ja tarvitsevat vahvaa edunvalvontaa tuekseen. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Mäkynen siirtyy Insinööriliittoon Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhde- ja palvelujohtajan tehtävästä. Uusi työ alkaa joulukuun alussa. Yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävä on Insinööriliitossa uusi ja se muodostettiin osana liiton organisaatiouudistusta.

Mäkynen kertoo olevansa innoissaan päästessään vaikuttamaan kasvavan ja kehittyvän liiton yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja näkyvyyteen.

– Insinöörit on juuri nyt kiinnostava ammattiryhmä, joka on aikalailla aallon harjalla työelämän muutoksien keskellä. He ovat niitä, jotka ottavat käyttöön isoja muutoksia tai suunnittelevat niitä, Mäkynen sanoo Demokraatille.

Insinöörit ovat ensimmäisenä ottamassa käyttöön niin tekoälyn mahdollisuuksia kuin toteuttamassa kestävyyssiirtymää, hän sanoo.

– Insinöörit pystyvät ratkaisemaan myös talouskasvun haasteita.

MÄKYNEN katsoo, että ammattiliitolla on tärkeä tehtävä murroksen keskellä olevien insinöörien aseman ja osaamisen varmistamisessa.

– Merkittävä rooli on koulutus- ja osaamispoliittisilla kysymyksillä. Suomessa on huutava pula nimenomaan osaamispoliitiselle työlle, joka on tällä hallituskaudella ollut vastatuulessa. Jotta saamme innovaatioita, kasvupolitiikkaa, me tarvitsemme vahvaa osaamispolitiikkaa, hän sanoo.

Mäkysen mukaan on olennaista, että ammattikorkeakoulutaustaisten koulutuksen saaneiden osaaminen tunnistettaisiin ja sille annettaisiin riittävät edellytykset. Insinööriliitto on pitänyt esillä myös AMK-tohtorintutkintoa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jatkeeksi.

– Näkisin, että tälle olisi hyvin selkeä tarve suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa, jotta innovaatioita, TKI-toimia saataisiin myös sovellettua eikä pelkästään papereilla suunniteltua.

Ihmisten pitää jaksaa ja kokea myös työelämän iloa.

TYÖEHTOJEN, insinöörien aseman vahvistamisen ja osaamisen kehittämisen rinnalla Maria Mäkynen uskoo tekevänsä Insinööriliitossa töitä psykososiaalisen turvallisuuden parissa.

– Kyse on mielen hyvinvoinnista eli mielenterveyden ongelmien ratkaisemisesta, mutta se tarkoittaa myös turvallisuuden tunnetta. Että työpaikoilla on sellaiset rakenteet, että ihminen jaksaa ja kokee myös työelämän iloa. Ei pelkästään, että selviää työpäivästä, mutta kokee myös iloa, innostumista ja luovuutta. Siitähän syntyy myös tuottavuuskehitystä ja innovaatioita, Mäkynen kuvailee.

Mäkynen huomauttaa, että ylemmillä toimihenkilöillä psykososiaalinen kuormitus on kasvanut vuosi vuodelta. Mielenterveyssyistä johtuvia poissaoloja on liikaa.

– Tämä on iso taloudellinen kysymys yrityksille, mutta kansantaloudellekin. Jotta saamme talouskasvua tai edes pysytään tässä työelämän tuottavuudessa, se vaatii rakenteellisia muutoksia työelämän jaksamiseen.

Mäkynen nostaa tapetille tarpeen huomioida psykososiaalinen turvallisuus myös lain tasolla.

– Laissa on työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus, mutta sitä sovelletaan pääosin fyysiseen työsuojeluun. Meillä on kyllä turvakengät, mutta ei riittävästi rajoja sille, ettei työelämä läiky vapaa-ajan puolelle. Toisaalta meillä ei ole riittävästi seurantaa tai rajoja sille, ettei työ ole liian kuormittavaa.

Mäkynen huomauttaa myös, että esimerkiksi Ruotsissa työuupumuksella on tautiluokitus. Suomessa näin ei ole, vaan yleensä tarvitsee masennusdiagnoosin saadakseen apua työuupumukseen, Mäkynen sanoo.

– Ja kun työuupumus on työperäinen asia, niin siihen eivät masennuslääkkeet auta, jos työpaikalla ei mikään muutu.

Liittona haluamme laittaa isomman vaihteen päälle.

MARIA Mäkynen on koulutukseltaan Mäkynen on sekä yhteiskuntatieteiden maisteri että koulutuspolitiikan ja -sosiologian maisteri. Mäkysellä on koulutusjohtamisen tutkinto ja hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaansa työn murroksesta.

Ammattiliitto Prossa hänen vastuullaan on ollut yhteiskuntavaikuttaminen, tutkimus, nuoriso- ja opiskelijatoiminta, jäsenpalvelut, koulutustoiminta ja markkinointi. Prossa Mäkynen on toteuttanut muun muassa liiton brändi- ja yhteiskuntavaikuttamisen strategian uudistukset ja tehnyt 8 myyttiä työuupumuksesta -podcastia.

Mäkynen on työurallaan tehnyt koulutuspäällikön tehtäviä, yhteiskuntavaikuttamisen ja viestinnän kampanjoita, toiminut Sanna Marinin poliittisena asiantuntijana ja korkeakoulututkijana.

– Mäkysellä on juuri sellaista osaamista ja kokemusta, jota Insinööriliitto tarvitsee yhteiskunnallisen edunvalvontansa vahvistamiseksi. Liittona haluamme laittaa isomman vaihteen päälle ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun jäsentemme työurien ja työehtojen eduksi, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo tiedotteessa.