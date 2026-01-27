Intia ja EU saivat kauppaneuvottelunsa päätökseen – sopimus vaatii vielä ratifiointeja

EU ja Intia saivat tiistaina päätökseen pitkät kauppaneuvottelut, mikä avaa tietä osapuolten jättimäisen kauppasopimuksen synnylle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU-komission mukaan kyseessä on suurin sekä Intian että EU:n koskaan solmima kauppasopimus. Väkiluvultaan maailman suurin valtio Intia antaa EU:lle tullivähennyksiä, joita mikään muu Intian kauppakumppani ei ole koskaan saanut. Samalla sopimus loisi kahden miljardin asukkaan kokoiset vapaakauppamarkkinat.

Kauppasopimuksen arvioidaan alentavan EU-tuonnin tulleja neljällä miljardilla eurolla vuosittain ja tuplaavan EU:n viennin Intiaan vuoteen 2032 mennessä. Nykyisellään EU:n vienti Intiaan on noin 75 miljardin euron luokkaa.

SOPIMUS ei ole vielä kuitenkaan täysin maalissa, vaan vaatii hyväksynnän EU:n eri instituutioilta ja myös Intian ratifioinnin.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesikin puheessaan Delhissä tiistaina kyseessä olevan vahva viesti siitä, että yhteistyö on paras vastaus globaaleihin haasteisiin.

– Olemme saattaneet päätökseen kaikkien kauppasopimusten äidin. Luomme kahden miljardin ihmisen markkinan. Tämä on kertomus kahdesta jättiläisestä – maailman toiseksi ja neljänneksi suurimmista talouksista. Kahdesta jättiläisestä, jotka valitsevat kumppanuuden aidossa win-win-hengessä, hän sanoi puheessaan.

Komission mukaan tulleja poistetaan tai alennetaan lähes 97 prosentilta EU:n tavaraviennistä, muun muassa koneilta ja sähkölaitteilta, kemikaaleilta sekä raudalta ja teräkseltä.

ELINKEINOELÄMÄN keskusliiton EK:n mukaan Suomelle merkittävää on muun muassa korkean teknologian tuotteiden tullien vähentyminen.

Myös Suomen Yrittäjät kehui sopimusta tuoreeltaan tiedotteessa sanoen sen auttavan myös suomalaisia yrityksiä ja tuovan työtä Suomeen. Maan markkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia niin teknologian, palveluiden kuin teollisuuden aloilla.

- Kun Donald Trumpin Yhdysvallat oikuttelee ja on epäluotettava kumppani, markkinoita pitää hakea rohkeasti muualta, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoi tiedotteessa.

Esimerkiksi autotullien osalta EU ei kuitenkaan saavuttanut tavoitettaan nollatulleista, myönsi EU-virkamies toimittajille tiistaina Brysselissä. Sen sijaan autojen tullit alenevat asteittain 110 prosentista 10 prosenttiin 250 000 ajoneuvon vuotuisen kiintiön puitteissa.

Intialle tärkeää neuvotteluissa oli myös maan herkän maataloussektorin ja viljelijöiden toimeentulon suojelu. Maataloustuotteiden osalta tullivähennykset ovatkin vähäisempiä. Eurooppalaisten maataloustuotteiden osalta kauppasopimus leikkaa tulleja keskimäärin yli 36 prosenttia. Tullivähennykset kohdistuvat maataloustuotteissa muun muassa EU:sta tuotavaan viiniin ja kasviöljyihin.

– Tämä oli paras diili, jonka saatoimme saada Intian kanssa, ja se eroaa huomattavasti Intian muiden kanssa tekemistä sopimuksista, EU-virkamies summasi tiistaina.

OSAPUOLET kävivät viime hetken vääntöä myös EU:n hiilirajamekanismista, jonka tarkoituksena on estää komission päästöjen vuotamista EU:n ulkopuolelle eli käytännössä sitä, että EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimet kumoutuvat päästöjen lisääntyessä EU:n rajojen ulkopuolella.

Komission virkamiehen mukaan hiilirajamekanismi oli hyvin vaikea neuvottelukohta Intialle, joka katsoo asiaa hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin EU.

Asia ratkaistiin siirtämällä tarkemmat neuvottelut asiasta hetkeen, kun kauppasopimus on virallisesti tullut voimaan.

- Emme kuitenkaan ole jättämässä hiilirajamekanismia koskevia vaatimuksiamme, EU:n virkamies vakuutteli tiistaina.

Trumpin tullipoukkoilu avasi tietä

Intian ja EU:n neuvottelut alkoivat ensimmäisen kerran jo vuonna 2007. Ne laitettiin tauolle vuonna 2013 ja käynnistettiin uudelleen 2022.

Intian markkinat ovat olleet tähän asti hyvin vahvasti tullein suojattuja, minkä vuoksi neuvottelut ovat olleet pitkät ja vaikeat.

EU:SSA on arvioitu, että neuvottelujen maaliin saamiselle oli nyt strateginen hetki, sillä Intian suhteet Yhdysvaltoihin ovat viime viikkoina heikentyneet muun muassa Yhdysvaltojen maalle lyömien 50 prosentin tullien vuoksi. Trumpin tullipoukkoilu onkin osaltaan nyt vauhdittanut sopimuksen syntyä. Samalla myös EU haluaa vähentää riippuvuuksiaan Yhdysvalloista luomalla kauppasuhteita muualla maailmassa.

EU ja Intia kertoivat tiistaina myös niiden välisen turvallisuus- ja puolustuskumppanuuden solmimisesta. Siinä lisättäisiin Intian ja EU:n yhteistyötä muun muassa kyberturvallisuudessa ja terrorismin torjunnassa.

Turvallisuussopimuksen kannalta on kiinnostavaa, että Intian ja EU:n näkemykset esimerkiksi Venäjästä eroavat toisistaan. Intia on jatkanut yhteistyötä Venäjän kanssa sen Ukrainassa käymästä hyökkäyssodasta huolimatta ja ostanut maalta muun muassa öljyä.

Eräs EU-lähde kuvasi viime viikolla olevan hyvin tiedossa, että EU ja Intia eivät jaa kaikkia samoja näkemyksiä Venäjästä ja Ukrainasta, mikä juontuu historiallisista ja maantieteellisistä syistä. Virkamiehen mukaan sopimusta pidetään kuitenkin yhtenä keinona tuoda osapuolia lähemmäksi toisiaan ja lisätä ymmärrystä.

