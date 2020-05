Investointi ihmiseen maksaa itsensä takaisin

Oli elokuinen maanantai ja sain puhelun. Oli sattunut onnettomuus. Tuosta hetkestä alkoi matka, jota kukaan ei toivo omalle kohdalleen. Lukuisia tutkimuksia, eri hoitoyksiköitä. Monia kasvoja ja käsiä, jotka hoitavat. Laitteita, jotka ovat terveyttä ja hyvinvointia turvanneet.

Sari Ala-Heikkilä SDP:n kaupunginvaltuutettu, Vaasa

Olen kiittänyt matkan aikana moneen kertaan hyvinvointivaltiotamme, missä terveyspalvelut ovat kaikkien saatavilla, riippumatta yksilön taloudellisesta tilanteesta. Meillä on toimiva ja laadukas erikoissairaanhoito, jossa muun muassa traumatiimi on vastassa sinua. Useampi eri erikoisalan asiantuntija tutkii sinut päästä varpaisiin, kysymättä onko sinulla varaa.

Sinusta pidetään huolta, hoidetaan ja kaiken takana on toinen ihminen. Hän on ammatissa, jossa tehtävän vaativuustaso on korkea. Hänen on oltava tarkkana alati. On tiedettävä mitä tehdä milläkin hetkellä, oli hoitoon hakeutumisen syy mikä tahansa. Hän on paikalla, oli hänellä uneton yö takanaan tai lounas syömättä. Hän ei voi laittaa työtään tauolle, ihmishengessä ei ole paussi-näppäintä. Olen kiitollinen näille arvokkaan työn tekijöille terveydenhuollossa.

Olen ylpeä tämän hetkisestä hallituksesta, jonka poliittisessa päätöksenteossa on selkeästi inhimillisyys mukana. Hallituksesta, joka näkee ihmiselämän kokonaisuutena. Hallitusohjelmasta, jossa painopistettä pyritään siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon osalta perustason palveluihin sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Varmistetaan palveluiden olevan yhteensovitettuja, hoitoketjut sujuvia ja ihminen saa tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Maailmanlaajuisen epidemian keskellä olen yhä vakuuttuneempi juuri tämän hallituksen kyvystä huolehtia ihmisestä. Tehtävä ei ole missään tapauksessa helppo, vaan erittäin vaativa. Kaikesta huolimatta ihminen ei jää ilman terveydenhoitoa ja siitä saamme kiittää omaa hyvinvointivaltiotamme.

Taloudellinen tilanne oli ennen epidemiaa haasteellinen kunnille. Nyt se on entistä haasteellisempi ja valtion tulee osoittaa tukensa, jotta laadukas sekä kokonaisvaltainen hoito on myös tulevaisuudessa mahdollista.

Kysymys on loppujen lopuksi arvovalinnoista. Ihmisen hoito ja hoiva maksaa. Investointi ihmiseen maksaa ihan varmasti itsensä takaisin.

Ne verot, maksan ne mielelläni.

