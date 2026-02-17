Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.2.2026 16:08 ・ Päivitetty: 17.2.2026 16:08

Iran ilmoitti Hormuzinsalmen osittaisesta sulusta

AFP / LEHTIKUVA
Iranin vallankumouskaartin välittämässä kuvassa iranilaisia sota-aluksia harjoituksissa 16. helmikuuta.

Iran ilmoitti tiistaina Hormuzinsalmen osittaisista suluista muutamaksi tunniksi päivän aikana, raportoi maan valtiontelevision toimittaja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toimittajan mukaan salmea oltiin sulkemassa osittain merenkulun turvallisuuden takaamiseksi.

Maanantaina Iranin vallankumouskaarti aloitti sotaharjoitukset Hormuzinsalmella. Harjoitusten kestosta ei ollut tietoa.

YHDYSVALLAT on lisännyt painetta Irania vastaan viikko viikolta, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt jo toisen lentotukialuksen kohti Iranin lähistöä.

Hormuzinsalmi on ratkaisevan tärkeä vesiliikenteen väylä, jonka kautta kulkee suuri osa maailman öljy- ja nestekaasukuljetuksista.

Iran on käyttänyt Hormuzinsalmea jo pitkään neuvotteluvalttina ja uhkaillut sen sulkemisella aiemminkin. Se ei ole kuitenkaan toteuttanut uhkauksiaan.

