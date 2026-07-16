Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

16.7.2026 06:41 ・ Päivitetty: 16.7.2026 06:41

Iran ja USA jatkoivat yhteenottojaan – ja uhittelua

iStock
Iran-iskuihin osallistuvia Yhdysvaltain merivoimien aluksia, kuvattuna 10. heinäkuuta.

Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan drooneilla ja ohjuksilla ympäri Lähi-itää ja Hormuzinsalmea.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi uudesta iskujen sarjasta myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä. Yhdysvallat on perustellut iskujaan sillä, että niiden tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormuzinsalmella.

Iranin pääkaupungissa Teheranissa ilmapuolustus aktivoitui torstain vastaisena yönä, ja iranilaismedian mukaan räjähdyksiä kuultiin maan pohjois- ja länsiosissa. Iskuista tai mahdollisista vahingoista ei ollut tuoreeltaan tietoa.

Iranin terveysministeriö kertoi keskiviikkona qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan, että Yhdysvaltojen iskuissa Iraniin on tässä kuussa saanut surmansa ainakin 35 ihmistä ja haavoittunut noin 300.

Iranin asevoimat kertoi puolestaan varhain torstaina, että se on tehnyt drooni-iskuja Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Iranin vallankumouskaarti sen sijaan sanoi iskeneensä Jordaniassa sijaitsevaan Yhdysvaltojen ilmatukikohtaan ballistisilla ohjuksilla.

Irakissa pääministeri Ali al-Zaidi tuomitsi torstaiaamuna drooni-iskun, joka loukkasi Erbilin ilmatilaa pohjoisen Kurdistanin alueella. Hän ei kuitenkaan sanonut, mistä droonit olisivat tulleet.

YHDYSVALLAT kertoi, että sen ilma-alus tulitti keskiviikkona tankkerilaivaa, joka yritti murtaa Iranin satamasaarron.

Centcomin mukaan tyhjä öljytankkeri oli matkalla iranilaiseen satamaan. Asevoimat sanoo varoittaneensa laivaa useaan kertaan, minkä jälkeen asevoimien ilma-alus ampui ohjuksia tankkeriin ja teki siitä toimintakyvyttömän.

Yhdysvaltain asevoimat aloitti tiistai-iltana Iranin satamien saarron uudelleen. Tankkerin pysäyttämisen lisäksi Centcom sanoo ohjanneensa kaksi alusta pois ensimmäisen vuorokauden aikana saarron alkamisesta.

Yhdysvaltojen huhtikuussa aloittama satamasaarto päättyi nelisen viikkoa sitten.

Iran on ilmoittanut, että Hormuzinsalmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä. Yhdysvallat on kuitenkin sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Meriliikenneseurannan mukaan tiistaina salmen läpi kulki parikymmentä alusta.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania viime aikoina Hormuzinsalmella tapahtuneista laivaiskuista. Iran on puolestaan kertonut tehneensä iskuja laivoihin, jotka ovat kulkeneet ”luvattomia” reittejä Hormuzinsalmella.

Iran on aiemmin varoittanut, että Hormuzinsalmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä.

IRANIN ulkoministeriön edustajan Esmaeil Baqaein mukaan Iran aikoo vastata Yhdysvaltojen iskuihin päättäväisesti eikä sillä ole suunnitelmia neuvottelujen aloittamiseksi. Baqaei kommentoi asiaa keskiviikkona iranilaismedialle.

Samaan aikaan Iranin pääneuvottelija, parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf totesi valtion yleisradioyhtiö IRIB:n mukaan, että maan on jatkettava puolustautumista, mutta pysyttävä samalla avoimena diplomaattisille neuvotteluille.

- Jos Iran ei hyödy yhteisymmärryspöytäkirjasta, meillä ei ole mitään syytä noudattaa sitä, Ghalibaf sanoi lausunnossaan.

Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin.

Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon ja allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa yhteisymmärrysasiakirjan, jonka oli määrä johtaa pysyvään rauhansopimukseen. Viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että aselepo on päättynyt.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
13.7.2026
Hyvinvointialueiden johtajat syöpälääkekohusta: Potilaat hoidetaan, mutta se voi tarkoittaa tinkimistä muusta
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
13.7.2026
Petteri Orpon esikunta arvioi nyt kohuja väärin – ja ottaa puolueelleen ison maineriskin
Lue lisää

Demokraatti

In memoriam
15.7.2026
Kulttuuritoimittaja Rolf Bamberg 1959-2026: Suurinta oli teatteri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU