Iran ja USA jatkoivat yhteenottojaan – ja uhittelua

Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan drooneilla ja ohjuksilla ympäri Lähi-itää ja Hormuzinsalmea. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi uudesta iskujen sarjasta myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä. Yhdysvallat on perustellut iskujaan sillä, että niiden tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormuzinsalmella.

Iranin pääkaupungissa Teheranissa ilmapuolustus aktivoitui torstain vastaisena yönä, ja iranilaismedian mukaan räjähdyksiä kuultiin maan pohjois- ja länsiosissa. Iskuista tai mahdollisista vahingoista ei ollut tuoreeltaan tietoa.

Iranin terveysministeriö kertoi keskiviikkona qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan, että Yhdysvaltojen iskuissa Iraniin on tässä kuussa saanut surmansa ainakin 35 ihmistä ja haavoittunut noin 300.

Iranin asevoimat kertoi puolestaan varhain torstaina, että se on tehnyt drooni-iskuja Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Iranin vallankumouskaarti sen sijaan sanoi iskeneensä Jordaniassa sijaitsevaan Yhdysvaltojen ilmatukikohtaan ballistisilla ohjuksilla.

Irakissa pääministeri Ali al-Zaidi tuomitsi torstaiaamuna drooni-iskun, joka loukkasi Erbilin ilmatilaa pohjoisen Kurdistanin alueella. Hän ei kuitenkaan sanonut, mistä droonit olisivat tulleet.

YHDYSVALLAT kertoi, että sen ilma-alus tulitti keskiviikkona tankkerilaivaa, joka yritti murtaa Iranin satamasaarron.

Centcomin mukaan tyhjä öljytankkeri oli matkalla iranilaiseen satamaan. Asevoimat sanoo varoittaneensa laivaa useaan kertaan, minkä jälkeen asevoimien ilma-alus ampui ohjuksia tankkeriin ja teki siitä toimintakyvyttömän.

Yhdysvaltain asevoimat aloitti tiistai-iltana Iranin satamien saarron uudelleen. Tankkerin pysäyttämisen lisäksi Centcom sanoo ohjanneensa kaksi alusta pois ensimmäisen vuorokauden aikana saarron alkamisesta.

Yhdysvaltojen huhtikuussa aloittama satamasaarto päättyi nelisen viikkoa sitten.

Iran on ilmoittanut, että Hormuzinsalmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä. Yhdysvallat on kuitenkin sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Meriliikenneseurannan mukaan tiistaina salmen läpi kulki parikymmentä alusta.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania viime aikoina Hormuzinsalmella tapahtuneista laivaiskuista. Iran on puolestaan kertonut tehneensä iskuja laivoihin, jotka ovat kulkeneet ”luvattomia” reittejä Hormuzinsalmella.

Iran on aiemmin varoittanut, että Hormuzinsalmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä.

IRANIN ulkoministeriön edustajan Esmaeil Baqaein mukaan Iran aikoo vastata Yhdysvaltojen iskuihin päättäväisesti eikä sillä ole suunnitelmia neuvottelujen aloittamiseksi. Baqaei kommentoi asiaa keskiviikkona iranilaismedialle.

Samaan aikaan Iranin pääneuvottelija, parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf totesi valtion yleisradioyhtiö IRIB:n mukaan, että maan on jatkettava puolustautumista, mutta pysyttävä samalla avoimena diplomaattisille neuvotteluille.

- Jos Iran ei hyödy yhteisymmärryspöytäkirjasta, meillä ei ole mitään syytä noudattaa sitä, Ghalibaf sanoi lausunnossaan.

Sota alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin.

Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon ja allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa yhteisymmärrysasiakirjan, jonka oli määrä johtaa pysyvään rauhansopimukseen. Viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että aselepo on päättynyt.