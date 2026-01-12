Iran valmis neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi maanantaina Iranin olevan valmis neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa. Araghcin mukaan neuvottelujen on oltava oikeudenmukaiset, tasa-arvoiset ja molempia osapuolia kunnioittavat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän kuitenkin sanoi Iranin olevan myös täysin valmistautunut sotaan.

Araghchi kertoi asiasta puhuessaan ulkomaisille diplomaateille maanantaina. Ulkoministerin puheen välitti Iranin valtiollinen televisio, sillä internet-yhteydet ovat olleet maassa poikki yli kolme ja puoli vuorokautta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin kertonut, että Iran on ollut yhteydessä ja ilmoittanut haluavansa neuvotella.

Trumpin mukaan tapaamista järjestetään.

- He haluavat neuvotella, Trump lisäsi.

Hän sanoi, että Yhdysvallat voi kuitenkin ryhtyä toimiin ennen kyseisiä keskusteluja.

TRUMP on sanonut aiemmin, että hän harkitsee mahdollisia sotilaallisia toimia Irania vastaan mielenosoitusten tukahduttamispyrkimysten vuoksi.

Netblocks-sivuston mukaan internet-yhteyksien katkoa voidaan kiertää lyhytaaltoradioilla, maan rajojen läheisyydessä sijaitsevilla toisten valtioiden alueella sijaitsevien matkapuhelinverkkoasemien avulla, Starlink-satelliittipalvelun avulla tai satelliittipuhelimilla.

Ulkoministeri Araghchi sanoi uutiskanava Al-Jazeeran mukaan, että internet-yhteydet palautetaan pian ja palautusta koordinoidaan yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa.

Iranissa on parisen viikkoa ollut laajoja hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Eri lähteiden mukaan mielenosoituksissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty.

Suomen ulkoministeriön viestintä kertoo, että hieman alle sata suomalaista on tehnyt ilmoituksen Iraniin matkustamisesta. Ministeriön tiedossa ei ole, että suomalaisia olisi pidätetty tai loukkaantunut Iranissa puhjenneiden laajojen mielenosoitusten yhteydessä.

Suomen Teheranin-lähetystö kertoi sunnuntaina, että riski ulkomaalaisten mielivaltaisiin pidätyksiin Iranissa on noussut.

Ministeriö kehottaa kaikkia alueella olevia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen ja seuraamaan edustuston nettisivuja.

ARAGHCHI sanoi diplomaateille, että väkivaltaisuudet kiihtyivät viikonloppuna, mutta tilanne on ”täysin hallinnassa”.

ULKOMINISTERIN mukaan Iranilla on hallussaan kuvamateriaalia aseiden jakamisesta mielenosoittajille ja viranomaiset julkaisevat pian pidätettyjen tunnustuksia. Ulkoministeri Araghchi kertoi viranomaisten seuraavan tilannetta ja syytti ”ulkomaisia tahoja” mielenosoitusten lietsonnasta.

Araghchi sanoi mielenosoitusten muuttuneen väkivaltaisiksi, koska se antaisi Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille syyn puuttua niihin.

Mielenosoitusten taustalla on Iranin vaikea taloustilanne sekä tyytymättömyys maan hallintoon.

Iran on ollut vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen islamilainen tasavalta, jossa ylintä valtaa käyttää uskonnollinen johtaja. Nykyinen johtaja ajatollah Ali Khamenei on 86-vuotias ja ollut maan johdossa vuodesta 1989. Khamenei toimi Iranin presidenttinä vuosina 1981-89, kunnes hänestä tuli uskonnollinen johtaja.

Maanantaina Iranin valtiollinen televisio näytti kuvaa hallitusta tukevista mielenosoituksista, joissa myös rukoiltiin mielenosoituksissa kuolleiden turvallisuusjoukkojen jäsenten puolesta.

Uutista täydennetty klo 14.22: Suomen ulkoministeriön tiedoilla ja jutun viimeisellä kappaleella.