Ulkomaat

3.3.2026 10:17 ・ Päivitetty: 3.3.2026 10:17

Iranilta varoitus Euroopalle

AFP / LEHTIKUVA
Iranin vapautusta vaativa mielenosoitus Potsdamer Plazilla Berliinissä 28. helmikuuta.

Iran varoittaa Euroopan maita liittymästä sotaan Yhdysvaltojen ja Israelin puolelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvallat ja Israel aloittivat lauantaina iskut Iraniin, joka puolestaan on tehnyt vastaiskuja Israeliin ja Persianlahden maihin.

Ranska, Saksa ja Britannia ovat kertoneet olevansa valmiita puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan puolustaakseen omia ja liittolaistensa etuja Persianlahdella.

Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan maa pitäisi tällaista toimintaa sotatoimina Irania vastaan.

