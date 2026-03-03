Ulkomaat
3.3.2026
Iranilta varoitus Euroopalle
Iran varoittaa Euroopan maita liittymästä sotaan Yhdysvaltojen ja Israelin puolelle.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat lauantaina iskut Iraniin, joka puolestaan on tehnyt vastaiskuja Israeliin ja Persianlahden maihin.
Ranska, Saksa ja Britannia ovat kertoneet olevansa valmiita puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan puolustaakseen omia ja liittolaistensa etuja Persianlahdella.
Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan maa pitäisi tällaista toimintaa sotatoimina Irania vastaan.
Kommentit
