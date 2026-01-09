Iranin mielenosoitukset laajentuivat – Khamenei ennusti Trumpin tuhoa

Internet-yhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto kertoo, että Iranin viranomaiset ajoivat eilen illalla maan verkkoyhteydet alas. Uutistoimisto AFP:n vahvistamissa videoissa on näkynyt ihmisiä ja tööttäileviä autoja yhdellä maan pääkaupungin Teheranin pääkaduista.

Mielenosoittajat ovat muun muassa huutaneet ”kuolemaa diktaattorille”, millä on viitattu Iranin korkeimpaan johtajaan, ajatollah Ali Khameneihin. Hän on johtanut islamilaista tasavaltaa vuodesta 1989.

Khamenei kommentoi mielenosoituksia perjantaina Iranin valtiollisessa televisiossa.

- Kaikki tietävät, että islamilainen tasavalta nousi valtaan satojentuhansien kunniallisten ihmisten verellä, eikä se peräänny sabotöörien edessä, Khamenei jatkoi.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoi torstaina, että innostus (Iranin) hallinnon kaatamiseen on uskomatonta. Hän toisti varoituksensa, että jos Iranin viranomaiset vastaavat tappamalla mielenosoittajia, Yhdysvallat iskee heihin kovaa ja Yhdysvallat on valmiina.