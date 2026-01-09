Ulkomaat
9.1.2026 12:08 ・ Päivitetty: 9.1.2026 12:11
Iranin mielenosoitukset laajentuivat – Khamenei ennusti Trumpin tuhoa
Iranissa mielenosoitukset jatkuivat perjantain vastaisena yönä. Uutistoimisto AFP kertoo, että yön mielenosoitukset olivat suurimmat viimeksi kuluneiden parin viikon aikana.
Internet-yhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto kertoo, että Iranin viranomaiset ajoivat eilen illalla maan verkkoyhteydet alas. Uutistoimisto AFP:n vahvistamissa videoissa on näkynyt ihmisiä ja tööttäileviä autoja yhdellä maan pääkaupungin Teheranin pääkaduista.
Mielenosoittajat ovat muun muassa huutaneet ”kuolemaa diktaattorille”, millä on viitattu Iranin korkeimpaan johtajaan, ajatollah Ali Khameneihin. Hän on johtanut islamilaista tasavaltaa vuodesta 1989.
Khamenei kommentoi mielenosoituksia perjantaina Iranin valtiollisessa televisiossa.
- Viime yönä Teheranissa joukko vandaaleja tuhosi heille kuuluvan rakennuksen miellyttääkseen Yhdysvaltain presidenttiä, Khamenei sanoi puhuessaan kannattajilleen, jotka samalla huusivat kuolemaa Amerikalle.
- Kaikki tietävät, että islamilainen tasavalta nousi valtaan satojentuhansien kunniallisten ihmisten verellä, eikä se peräänny sabotöörien edessä, Khamenei jatkoi.
YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoi torstaina, että innostus (Iranin) hallinnon kaatamiseen on uskomatonta. Hän toisti varoituksensa, että jos Iranin viranomaiset vastaavat tappamalla mielenosoittajia, Yhdysvallat iskee heihin kovaa ja Yhdysvallat on valmiina.
Lisää aiheesta
Khamenei vastasi Trumpille tv-puheessaan. Hänen mukaansa Trumpin kädet ovat tahritut yli tuhannen iranilaisen verellä. Iranilaisjohtaja ilmeisesti viittasi Yhdysvaltojen viime kesän pommituksiin, joissa se tuhosi Iranin ydinlaitoksia. Khamenei ennusti, että Yhdysvaltain ”ylimielinen” johtaja syöstäisiin vallasta kuin Iranin keisarillinen dynastia vuoden 1979 vallankumouksessa.
AFP:n näkemissä muissa videoissa näkyy merkittäviä protesteja myös muissa kaupungeissa, kuten Tabrizissa, Mashhadissa ja Kermanshahissa.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Iranin hallintoa mielenosoittajien ampumisesta. Kymmenien ihmisten on kerrottu kuolleen. Tuoreimmissa videoissa Teheranista ei ole näkynyt Iranin turvallisuusjoukkoja.
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioiden tiedottaja Anouar el-Anouni vaati perjantaina Irania palauttamaan internet-yhteydet ja tuomitsi väkivaltaisuudet mielenosoittajia vastaan.
- Iranilaiset ovat ilmaisseet oikeutetun pyrkimyksensä parempaan elämään. Mikään väkivalta rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ei ole hyväksyttävää.Kehotamme Iranin viranomaisia puolustamaan sananvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta sekä palauttamaan internet-yhteydet kaikille, el-Anouni sanoi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Ulkomaat
5.1.2026 13:00
Tutkija: Iranin oppositio ei lämpene Trumpin tukilupauksille