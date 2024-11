Iranin ulkoministeriö kiistää maan osallisuuden Trumpin salamurhahankkeeseen

Ulkoministeriön tiedottaja kertoi perjantaina Iranin kiistävän kaikki syytökset siitä, että Iran olisi ollut mukana entisten tai nykyisten yhdysvaltalaisviranomaisten salamurhayrityksissä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja kutsui väitteitä täysin perättömiksi.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat perjantaina maan viranomaisten saaneen selville, että Trumpia vastaan oli suunnitteilla salamurhayritys, jonka takana olisi ollut Iran. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kuitenkin esti juonen.

Salamurhasuunnitelmasta kertoivat perjantaina ainakin CNN, Wall Street Journal sekä USA Today.

YHDYSVALTAIN oikeusministeriön mukaan kolmea miestä vastaan on nostettu syytteet suunnitelmaan liittyen. Kaksi syytetyistä on yhdysvaltalaisia ja yksi on iranilainen.