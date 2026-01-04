Iranissa talousmellakointi jatkuu, hallinto vähättelee protesteja

Iranissa mielenosoitukset ovat jatkuneet viikonloppuna. Pääkaupungissa Teheranissa oli paikallismedian mukaan hajanaisia mielenosoituksia edelleen lauantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mediat ovat kertoneet myös kiihtyneistä yhteenotoista maan länsiosassa.

Sunnuntaina suurin osa Teheranin kaupoista oli auki, mutta kadut vaikuttivat tavallista tyhjemmiltä, raportoi uutistoimisto AFP. Suuriin risteyksiin oli sijoitettu mellakkapoliiseja ja turvallisuusjoukkoja.

Mielenosoitukset saivat alkunsa viikko sitten sunnuntaina, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon taloustilanteen ja nousevien elinkustannusten vuoksi. Sittemmin protestit laajenivat sekä kooltaan että vaatimuksiltaan.

Uutistoimisto AFP on laskenut media- ja viranomaistietojen perusteella, että mielenosoitukset ovat vaikuttaneet eri tavoilla ainakin 40 kaupungissa, joista suurin osa on pieniä tai keskikokoisia. AFP:n laskujen mukaan mielenosoituksia on ollut 31:stä provinssista 23:ssa.

Virallisten tietojen mukaan ainakin 12 ihmistä on kuollut viime päivien yhteenotoissa. Uhriluvussa on mukana turvallisuusjoukkojen edustajia.

UUTISTOIMISTO Fars on kuvaillut Teheranin lauantaisia mielenosoituksia kooltaan melko pieniksi. Mukana on sen mukaan ollut 50-200 nuorta. Teheranissa on noin 10 miljoonaa asukasta.

Fars kertoo, ettei pääkaupungissa ole tapahtunut erityisiä yhteenottoja lukuun ottamatta yksittäisiä kivien heittelyjä ja tuleen sytytettyjä roska-astioita. Sen sijaan maan länsiosissa on uutistoimiston mukaan muun muassa yritetty tunkeutua poliisiasemalle.

Paikallismedian raportointi mielenosoituksista ei ole tyhjentävää, ja valtiolliset mediat ovat vähätelleet mielenosoituksia omassa uutisoinnissaan. Sosiaalisessa mediassa leviäviä videoita on usein mahdotonta vahvistaa.

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei kertoi lauantaina pitävänsä mielenosoittajien taloudellisia huolenaiheita perusteltuina. Hän sanoi, että viranomaisten on syytä käydä vuoropuhelua mielenosoittajien mutta ei mellakoitsijoiden kanssa.

EU on pyytänyt Iranin viranomaisia turvaamaan mielenosoittajien ilmaisun- ja kokoontumisvapauden.