Irtisanomislaki eduskunnan käsittelyyn marraskuussa – Ministeri Lindström: Palautteeseen suhtaudutaan entistä vakavammin

Voimakasta poliittista keskustelua herättänyt Sipilän hallituksen ajama niin kutsuttu irtisanomislaki on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi marraskuun alussa, työministeri Jari Lindström (sin.) kertoo Demokraatille.

– Aikataulun mukaan laki tulee eduskuntaan muistaakseni marraskuun alkupuolella. Nyt on siis käynnissä lausuntopalautteen läpikäyminen, Lindström kertoo.

– En vielä tiedä tarkalleen minkälaista palaute lausunnoilla on kaiken kaikkiaan ollut. Mutta tottakai sieltä on tullut ajatuksia ja ideoita lähtien siitä, että tämä pitäisi vetää pois ja sitten jotain muuta, että tätä pitäisi vähän viilata tähän suuntaan. Kaikkea siltä väliltä.

Hallitus on perustellut viime kevään budjettiriihessä esittelemäänsä alle 20 hengen yritysten henkilöperustaisen irtisanomisen helpottamiseen tähtäävää lakiesitystä sillä, että sen uskotaan helpottavan uusien työntekijöiden palkkaamista yrityksiin. Kyse on halliutuksen mielestä ennen kaikkea työllistämistoimesta.

Esityksen työllisyyteen tuomat positiiviset vaikutukset ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin selviä. Näin on selvinnyt muun muassa hallituksen Etlalta ja palkansaajien tutkimuslaitokselta tilaamista selvityksistä. Oppositiossa ja palkansaajajärjestöjen piirissä esitys onkin tulkittu jälleen uudeksi keinoksi heikentää palkansaajan asemaa.

Useat työmarkkinajärjestöt ovat nousseet takajaloilleen ja ilmoittaneet vastustavansa hallituksen irtisanomislakiesitystä voimakkaasti. Muun muassa Teollisuusliitto, SAK ja STTK ovat kertoneet valmistautuvansa järjestöllisiin toimiin, mikäli hallitus jatkaa lain edistämistä. Viimeksi tänään AKT päätti järjestöllisistä toimista.

Lindström ei kuitenkaan rupea vielä arvioimaan, minkälaisia mahdollisia muutoksia lakiin ollaan tekemässä lausuntokierroksen perusteella ja ennen kuin se siirtyy eduskuntaan. Kärjistynyt työmarkkinatilanne kuitenkin vaikuttaa hänen mukaansa lopulliseen lakiesitykseen.

– Käymme tietysti palautteen pohjalta asian läpi kilpailukykyministereiden kesken läpi. Mutta kyllä tähän liittyy tämä työmarkkinatilanne. Olemme vastuussa siitä. Kyllä minua huolestuttaa se, jos tässä maassa syntyy ongelmia. Niin siinä mielessä lausuntopalautteeseen suhtaudutaan entistä vakavammin, Lindström kertoo.

Eli työmarkkinajärjestön ulostulot vaikuttavat?

– Kyllä kyllä, kyllä se vaikuttaa siihen. Jos se viesti on sitten sellainen, että mitään kompromissia ei ole olemassa, niin se on tietysti surullista. Mutta olemme kyllä valmiita keskustelemaan asiasta. Mutta jos tilanne menee kovin jyrkäksi, että kumpikaan osapuoli ei halua tulla vastaan, niin sitten tilanne on tietysti vähän haastava, Lindström muotoilee.

– Toivottavasti maltti säilyisi siihen, että lopullinen esitys tulee eduskuntaan.

Lakiesityksen peruminen ei kuitenkaan liene helppoa hallitukselle. Hallitus nimittäin esitteli viime keväällä lakiesityksen rinnalla suunnittelevansa työllisyystoimena myös lakiesitystä, jolla työnantajalle olisi mahdollistettu tehdä määräaikainen työsopimus alle 30-vuotiaaille työttömille ilman perusteltua syytä.

Hallituskuitenkin perui hankkeensa heinäkuussa, joten sen voi olla vaikea perua myös kaavailemaansa irtisanomislakia.